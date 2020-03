Johnson tanca pubs, teatres i altres locals però no ordena el confinament

Boris Johnson ha hagut de doblegar-se a les evidències i a l'avenç de l'epidèmia. El primer ministre britànic ha ordenat que aquest divendres a la nit tanquin tots els pubs, restaurants, bars, teatres, cinemes, night clubs i altres locals d'oci com ara gimnasos, que no podran tornar a obrir fins a nova ordre. La mesura afecta tot el territori del Regne Unit.

Però els locals de menjar per emportar-se sí que podran seguir oberts. El propòsit: "aplanar la corba" d'infectats per coronavirus, que oficialment ja ha superat els 3.200 casos al Regne Unit. La xifra es dobla "cada tres o quatre dies", segons les autoritats sanitàries. En la seva compareixença diària, Johnson ha admès "l'enorme esforç" que demana a la població però diu es tracta de dur a terme un "esforç nacional sense precedents". Johnson també ha demanat que aquest vespre s'evitessin les concentracions per fer les "últimes copes".

Encara que l'ordre en principi no afecta els comerços de roba, el centre de Londres ha abaixat la persiana. De fet, la sotsdirectora de Salut Pública, la doctora Jenny Harries, ha comentat en la mateixa conferència de premsa que no han aconsellat al govern un confinament total de la població a les seves llars. "El que estem dient és que si sortiu a l'exterior, ho feu d'una manera que redueixi el vostre contacte social", ha dit.

Però aquest dissabte serà un dia clau per comprovar si se segueixen o no les indicacions. Londres és una ciutat plena de mercats a l'aire lliure, sovint molt multitudinaris, i difícilment, sense una ordre explícita, la població renunciarà a visitar-los.

Les noves mesures entren en vigor només vint-i-quatre hores després que Johnson hagués dit que el Regne Unit podria "canviar el rumb" de la propagació del coronavirus en el termini de " dotze setmanes". El premier també ha informat que el govern no vol "immobilitzar el metro o les principals xarxes de transport, "massa importants per a la prestació de serveis públics crucials".

