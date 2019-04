Kim Jong-un aposta per "l'autosuficiència" per donar un "cop" als que els imposen sancions

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha parlat aquest dijous per primer cop en públic de la cimera de Hanoi, la seva segona trobada amb el president dels EUA, Donald Trump, que va acabar en fracàs. Tot i que ha evitat les crítiques directes a Washington, el dictador nord-coreà ha apostat per avançar més que mai cap a l'economia d'"autosuficiència" per afrontar les sancions econòmiques internacionals.

"Hauríem d'elevar l'estàndard del desenvolupament de l'economia socialista de manera congruent i donar un cop a aquelles forces hostils que, amb els ulls injectats de sang, creuen erròniament que poden fer-nos agenollar amb sancions", ha afirmat Kim durant el seu discurs d'inauguració del plenari del comitè central del Partit dels Treballadors.

Segons l'agència de notícies nord-coreana, el líder del país ha pronunciat fins a 27 vegades la paraula 'autosuficiència' durant el seu discurs, retornant així a un concepte profundament arrelat en la ideologia creada pel règim comunista que va fundar el seu avi, Kim il-sung.

El fracàs de la cimera de Hanoi es va produir precisament pel desacord sobre el nivell de desnuclearització que havia d'assumir el règim nord-coreà i el nivell d'alleugeriment de les sancions internacionals que reclamava Pyongyang. Segons Trump, Kim demanava l'aixecament total de les sancions internacionals, que estan fent molt de mal l'economia nord-coreana, però només oferia el desmantellament d'una base militar, cosa que Pyongyang va negar.

Des que els dos líders van marxar de la cimera sense acord, a finals de maig, l'incipient acostament entre Corea del Nord i els Estats Units ha quedat en 'standby'. El cap nord-coreà de l'equip negociador amb els EUA, Choe Son Hui, va ser ascendit dimecres al ser nomenat nou membre de comitè central del partit.

Aquest mateix dijous, el president de Corea del Sud, Moon Jae-in, és a Washington per entrevistar-se amb el president Donald Trump, en una trobada que servirà per debatre els següents passos en el procés de diàleg obert pels dos països amb Corea del Nord.