Kim Jong-un busca l’aprovació de Pequín abans de veure Trump

El jove i enigmàtic líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, va fer dimarts una visita no anunciada a Pequín, on es va reunir amb el president Xi Jinping unes setmanes abans de les reunions planificades de la cimera amb els líders americans i sud-coreans, segons van confirmar ahir els mitjans de comunicació estatals xinesos i nord-coreans. La sorprenent visita afegeix més complexitat a la diplomàcia mundial amoïnada pel programa d’armes nuclears de Corea del Nord. Kim Jong-un va assegurar al líder xinès que està obert al diàleg amb els Estats Units, i incloent-hi una possible reunió amb el president Trump, i es va comprometre amb la desnuclearització de la península coreana, segons l’agència de notícies xinesa Xinhua.

“Si Corea del Sud i els Estats Units responen amb bona voluntat als nostres esforços i creen una atmosfera de pau i estabilitat, i sincronitzen mesures per assolir la pau, la qüestió de la desnuclearització de la península pot arribar a una resolució”, va afirmar el líder de Pyongyang. També Donald Trump es va afegir als aires optimistes, i amb un missatge posterior a Twitter va afirmar que estava esperant amb interès la trobada amb Kim Jong-un, ja que considera “una bona oportunitat” el fet que el líder nord-coreà faci “el que és correcte per al seu poble i per a la humanitat”. El viatge de Kim Jong-un a Pequín va estar marcat pel secretisme i unes mesures de seguretat extraordinàries, i només es va confirmar un cop va marxar de la capital xinesa el mateix tren blindat que l’havia portat des de Pyongyang. La visita, que responia a una invitació de Xi Jinping, i sobretot el moment triat, en vigílies de la cimera coreana i amb Trump, apunta que Kim Jong-un buscava el suport o l’aprovació de la Xina en la seva obertura diplomàtica.

Destensió coreana

Per la seva banda, Xi Jinping li va estendre la mà. “Aquest any s’han produït canvis prometedors en la situació a la península coreana, i expressem el nostre agraïment pels grans esforços que ha fet Corea del Nord”, va dir Xi Jinping, segons Xinhua.

El to suposa un canvi significatiu. Durant els últims sis anys, les relacions entre els dos líders han sigut qualificades com a fredes. Kim Jong-un va obviar els consells xinesos i va depurar els funcionaris que anteriorment havien servit com a canals principals amb Pequín, inclòs el seu oncle, que va ser executat.

La Xina va descriure el viatge com una visita no oficial, tot i que va publicar fotografies dels dos mandataris, acompanyats de les seves esposes.

A Washington, la secretària de premsa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, va dir que el govern xinès havia informat el govern de la visita, incloent-hi un missatge personal de Xi Jinping a Trump. En aquest sentit, el president nord-americà va explicar que el seu homòleg xinès li havia dit que la visita “havia anat molt bé”, i que Kim Jong-un esperava amb interès la seva trobada. “Mentrestant, i per desgràcia, les màximes sancions i pressions s’han de mantenir”, va afirmar Trump.

Yang Xiyu, un dels principals experts xinesos sobre Corea del Nord, entén que Kim Jong-un està intentant reparar les profundes relacions del Nord amb Pequín, el seu aliat tradicional i principal benefactor, mentre obre nous vincles amb el seu enemic Corea del Sud. Tot i això, per a Yang això no vol dir que el nord-coreà està disposat a abandonar el seu arsenal nuclear, tot i que va informar a Seül que volia discutir aquesta possibilitat.

Concessions nord-coreanes

Kim Jong-un està començant un nou joc en què podria fer concessions sobre la desnuclearització -matisa Yang-. Com a màxim, tallarà l’herba, però no arrencarà les arrels”. L’administració Trump ha deixat clar que no tolerarà que una Corea del Nord amb armament nuclear pugui llançar míssils balístics que puguin arribar als Estats Units. Després de mesos d’augment de la pressió política i econòmica, el to de Corea del Nord ha canviat radicalment, per la qual cosa alguns van qualificar les amenaces de Trump d’acció militar.

Shi Yinhong, professor de relacions internacionals a la Universitat Renmin de Pequín, afirma que la “situació econòmica difícil” en què es troba Corea del Nord ha obligat Kim Jong-un a destensar les seves relacions amb Pequín, i més si vol parlar amb Trump. Pequín ha donat suport a les sancions de les Nacions Unides cada cop més estrictes que han reduït les exportacions nord-coreanes de carbó, marisc i altres béns a la Xina.

Segons el relat de l’agència estatal xinesa, “en un moment en què la situació a la península coreana està experimentant canvis sense precedents”, Kim Jong-un ha viatjat a Pequín “amb l’esperança d’avançar cap a la pau i l’estabilitat a la península i mantenir i desenvolupar l’amistat coreano-xinesa”.

Les claus d’una trobada històrica

Un líder casolà

Kim Jong-un es va formar a Suïssa però des que va arribar al poder el 2011 no ha viatjat mai a l’estranger ni s’ha trobat amb cap altre líder. La visita a Pequín suposa rendibilitzar l’èxit relatiu de la diplomàcia dels Jocs Olímpics d’Hivern, on una delegació liderada per la seva germana, Kim Yo-jong, va aconseguir obrir el camí cap a una cimera coreana i una reunió amb Donald Trump. Kim somia a ser un líder reconegut, encara que no respectat internacionalment.

L’acostament a Pequín

La Xina ha sigut l’aliat i mecenes que manté a la superfície l’economia nord-coreana. Tot i així, les relacions entre tots dos països s’han tornat cada cop més tenses, i el govern de Kim necessita l’ajuda de Pequín per sortir del seu aïllament internacional. Pequín, enfadat per la provocació del jove líder, s’ha afegit a la pressió liderada pels Estats Units fins al punt d’aplicar sancions al règim de Pyongyang. Ara Kim Jong-un no es pot permetre decebre el president xinès fracassant en les negociacions amb Washington i Seül.

L’autoritat xinesa

La Xina havia quedat al marge dels últims avenços diplomàtics, així que ara Pequín vol recuperar el temps perdut i reclama el seu paper central en la maniobra de Kim Jong-un per protegir els seus propis interessos estratègics a la península de Corea. “La Xina està preocupada per ser ignorada per Corea del Nord i Trump”, va dir Shen Zhihua, un destacat historiador a la Xina. “La Xina tem una certa connivència i, alhora, que els seus interessos siguin ignorats”.

Joc de superpotències

Amb l’evidència que les sancions internacionals han ferit Corea del Nord, Kim s’ha adonat que no pot sobreviure a l’aïllament crònic. La nova incursió diplomàtica, amb la fi de provocacions i d’assajos nuclears, hauria de com a mínim evitar noves sancions i donar-li temps per refer-se econòmicament. Kim també podria buscar una reducció de les sancions a canvi de continuar les converses, en una mena de “joc entre superpotències”, segons Xia Yafeng, historiador de la Universitat de Long Island.

Enfortit a casa

Una de les primeres promeses que Kim va fer als nord-coreans va ser que no es tornarien a estrènyer els cinturons. Amb un arsenal capaç de colpejar els EUA ara ha de centrar-se en la reconstrucció de l’economia, i per això necessita l’ajuda de la Xina. “Per als nord-coreans és important tenir com més bona relació millor amb Corea del Sud, però és més important i urgent millorar els vincles amb la Xina”, afirma Cheong Seong-chang, analista de l’institut de recerca sud-coreà Sejong.