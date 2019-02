Kim i Trump surten de la cimera del Vietnam sense cap acord

Final abrupte. La segona trobada entre el president nord-americà Donald Trump i el nord-coreà Kim Jong-un s'ha acabat abans d'hora i sense acord. No hi haurà declaració conjunta ni el dinar que estava previst i és que els dos països no han pogut pactar un full de ruta per l'aixecament de les sancions a canvi de la desnuclearització de Pyongyang.

Trump ha comparegut davant la premsa per explicar que "no era bo signar qualsevol cosa. Literalment hem marxat. Ens havíem passat gairebé tot el dia amb Kim Jong-un". El president nord-americà ha dit que les relacions són "molt estretes, però hem decidit no acordar cap de les opcions", que hi havia sobre la taula. El secretari d'Estat, Mike Pompeo, ha detallat que el nord-coreà reclamava un aixecament total de les sancions econòmiques dels Estats Units i que no estava preparat per fer més concessions. Pompeo, però, s'ha mostrat optimista que la situació es podrà reconduir "en les properes setmanes".

El govern nord-americà s'ha limitat a reconèixer que Kim estava disposat a desnuclearitzar algunes zones "però no les que nosaltres volíem". El desacord s'ha centrat en la planta de Yongbyon, que Kim s'ha negat desmantellar. Trump ha dit que Kim s'ha compromès a no fer més assajos nuclears (de fet no en fa des de l'inici del procés negociador), i que confia en la seva paraula.

El comunicat diu: "Els dos líders han discutit diverses maneres d'avançar en la desnuclearització i en matèria econòmica. No s'ha assolit cap acord però els respectius equips esperen tornar-se a trobar en el futur".

La cimera del juny passat va acabar amb la signatura d'una declaració conjunta amb un llenguatge molt poc concret: simplement s'hi parlava de la desnuclearització de la península de Corea. Però el president Trump en aquella ocasió va oferir una roda de premsa en què va parlar de més compromisos que no apareixien al text escrit, entre els quals la retirada de les tropes nord-americanes de Corea del Sud, un pas que no s'ha arribat a materialitzar i al qual Seül oposaria una forta resistència.