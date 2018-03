L’SPD concedeix a Merkel el seu quart mandat

La tercera Gran Coalició de l’era Merkel està servida. Les bases del Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) van aprovar ahir finalment el pacte de govern amb la unió conservadora encapçalada per la cancellera en funcions. Així ho va anunciar a primera hora del matí la direcció de l’SPD. Amb una participació del 78,39%, 239.604 afiliats hi van votar a favor i 123.329 ho van fer pel no. Un 66,02% contra el 33,98%. És una victòria clara, però també un pèl enganyosa: en el referèndum sobre la Gran Coalició celebrat entre les bases socialdemòcrates l’any 2013, el sí es va imposar amb gairebé un 76% dels vots. La socialdemocràcia alemanya encara la nova Gran Coalició, per tant, amb una considerable divisió interna.

El silenci es va fer ahir a la Willy-Brandt-Haus (seu socialdemòcrata a Berlín) quan Dietmar Nietan, tresorer de l’SPD, va llegir el resultat del referèndum. Cap dels militants presents a la roda de premsa va aplaudir la victòria del sí. L’absència d’entusiasme amb el govern amb els democristians de la CDU i els socialcristians bavaresos de la CSU reflecteix que la reedició de la Gran Coalició neix més com una solució d’emergència que no pas pel convenciment polític de la militància ni de la direcció de l’encara segon partit d’Alemanya.

Abans de l’inici de les converses entre la CDU-CSU i l’SPD a finals de gener, Merkel havia amenaçat amb noves eleccions si la direcció socialdemòcrata es negava a asseure’s a la taula negociadora. L’ombra de la jove ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD), que va ser el tercer partit més votat en els comicis del 24 de setembre, va forçar l’aleshores president de l’SPD, Martin Schulz, a acceptar la invitació de la cancellera. Schulz es va convertir finalment en la primera víctima política de la nova Gran Coalició: forçat pel seu propi partit, va dimitir poc després de tancar l’acord de govern amb els conservadors. Mentrestant, la xenòfoba AfD, que liderarà l’oposició parlamentària al Bundestag com a tercera fracció més gran, supera ja avui els socialdemòcrates en algunes enquestes d’intenció de vot.

Alleujament a l’SPD

La direcció de l’SPD es va mostrar ahir alleujada. “No m’havia esperat una altra cosa. Estic contenta”, va dir Andrea Nahles, designada presidenta socialdemòcrata i previsible successora de Schulz (encara ha de ser ratificada en un congrés del partit). Tot i l’alleujament, el secretari general socialdemòcrata, Ralf Stegner, va reconèixer que el resultat del referèndum apunta la necessitat que té l’SPD de trobar una nova orientació: “Els vots pel no, que suposen un terç del total, demostren que una reforma interna del partit també és necessària. Hem de renovar el nostre programa i millorar el nostre personal i la nostra organització”.

L’altra cara de la moneda la va oferir ahir Kevin Kühnert, president del Jusos (joventuts socialdemòcrates) i enemic públic número 1 de la Gran Coalició: “Sens dubte, la decepció predomina avui entre nosaltres”, va declarar Kühnert minuts després de l’anunci del resultat. El jove líder polític, que ha protagonitzat una agressiva campanya contra el govern amb Merkel durant les últimes setmanes, va advertir que les joventuts socialdemòcrates vigilaran amb lupa la feina del futur govern. La crisi existencial del Partit Socialdemòcrata Alemany ha cobrat tal magnitud que les seves joventuts, tradicionalment una organització més pròxima al folklore que no pas a l’autonomia política, s’han convertit en la principal oposició a l’estratègia de l’actual direcció.

I mentre els socialdemòcrates busquen redefinir-se com a partit, la cancellera en funcions ja prepara la seva quarta investidura, que tindrà lloc previsiblement el 14 de març.

“Felicito l’SPD per aquest clar resultat i m’alegro de poder seguir treballant conjuntament pel benestar del nostre país”, va escriure ahir Angela Merkel a través del compte de Twitter del seu partit. “Tenim un bon pacte de govern i un bon equip. Així es pot governar bé”, va afegir, per la seva banda, Annegret Kramp-Karrenbauer, recentment elegida secretària general de la CDU i nova mà dreta de Merkel.

Un cop tancada l’última prova de la gimcana política que suposat l’engegada de la Gran Coalició, la renovació interna és el següent gran objectiu del Partit Socialdemòcrata. Andrea Nahles serà previsiblement ratificada com a presidenta del partit en un congrés extraordinari a finals d’abril.

La renovació i conseqüent recuperació electoral de l’SPD es preveu, però, molt complicada des de dins d’un govern amb els democristians. Una estadística ho evidencia: els socialdemòcrates alemanys han perdut la meitat dels seus votants al llarg dels últims vint anys, vuit dels quals han governat en coalició amb la unió conservadora d’Angela Merkel.