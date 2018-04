L'exespia rus ja no està en estat crític, pot parlar i millora "amb rapidesa"

L'exespia rus Serguei Skripal, de 66 anys, ja no està en estat crític, respon bé al tractament i millora "amb rapidesa", segons han informat els metges de l'hospital de Salisbury, al sud-oest del Regne Unit, on està ingressat des de fa més d'un mes. Skripal va ser trobat inconscient amb la seva filla Iúlia, de 33 anys, en un banc d'aquesta localitat. Suposadament els dos van ser enverinats amb un agent nerviós anomenat Novichok.

Skripal està conscient i pot parlar, segons fonts de l'hospital. La filla també continua ingressada al mateix centre sanitari, però ja va recuperar el coneixement el 29 de març. "Cada vegada se sent més forta i espera poder marxar de l'hospital aviat", ha destacat la doctora Christine Blanshard, directora mèdica de l'hospital de Salisbury. La metgessa també ha afirmat que la Iúlia ha sol·licitat poder mantenir la seva intimitat i privacitat.

La notícia de la millora de Skripal arriba poques hores després que l'ambaixador rus davant de les Nacions Unides, Vasili Nebenzia, posés en dubte durant una reunió del Consell de Seguretat a Nova York la versió donada per les forces de seguretat britàniques sobre com les dues víctimes es van intoxicar.



L'ambaixador rus davant de les Nacions Unides, durant la seva intervenció al Consell de Seguretat.

Nebenzia va qüestionar que l'agent nerviós amb què l'exespia Serguei Skripal i la seva filla Iúlia van ser enverinats fos fabricat per Rússia. En concret, el diplomàtic va afirmar que l'agent Novichok és un producte el nom del qual va ser inventat per Occident per referir-se a un seguit d'armes químiques desenvolupades per diversos països, inclòs el Regne Unit i els Estats Units.

L'ambaixador rus també va qüestionar que l'exespia i la seva filla no morissin en ser exposats a l'agent nerviós. En la seva opinió, l'única raó que ho explicaria és que se'ls va administrar un antídot i que, en conseqüència, el Regne Unit tindria mostres d'aquesta substància.

El diplomàtic davant de l'ONU també va posar en dubte altres aspectes de la investigació. Per exemple, es va preguntar amb qui van tenir relació les víctimes abans de ser localitzades, i també on són les mascotes que eren amb l'exespia i la seva filla al lloc on van ser enverinats.