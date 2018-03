Londres apunta a Moscou en el cas de l’exespia rus enverinat

Les sospites britàniques de l’enverinament per contacte amb alguna substància tòxica encara no identificada de l’exespia rus Serguei Skripal, de 66 anys, i de la seva filla Iúlia, de 33, es fixen en Rússia. Així ho va insinuar ahir el ministre d’Afers Estrangers britànic, Boris Johnson, durant una intervenció al Parlament.

En la declaració, Johnson va advertir d’una “contundent” resposta si s’acabés demostrant que el Kremlin té relació amb l’incident. A més de possibles sancions econòmiques i d’accions coordinades amb els aliats de l’OTAN, el cap del Foreign Office va apuntar la possibilitat d’un boicot diplomàtic a la Copa del Món de futbol que s’ha de celebrar a Rússia a l’estiu, retirant la presència de qualsevol ministre als partits que jugui la selecció anglesa.

Inevitablement, Johnson va recordar la mort l’any 2006 del també exespia rus Aleksandr Litvinenko, enverinat amb poloni 210, un material radioactiu, mentre prenia te en un luxós hotel de Londres. La investigació oficial britànica va concloure el 2015 que Litvinenko va morir, “probablement”, per ordre del president rus Vladímir Putin.

Ahir el responsable de la diplomàcia britànica va matisar les seves paraules afirmant que, malgrat “l’evident ressonància de l’incident de Salisbury” amb el cas Litvinenko, “en aquests moments no es vol assenyalar ningú amb el dit”. Tot i així, va descriure la Rússia de Putin com una “força maligna i pertorbadora”.

Des del Kremlin, el portaveu del president rus va negar qualsevol implicació en l’afer, i es va oferir a col·laborar en la investigació de les autoritats britàniques. D’altra banda, a través d’un comunicat de l’ambaixada russa a Londres, Moscou qualificava la declaració de Johnson al Parlament de “salvatge” i, de retruc, responsabilitzava la premsa britànica d’orquestrar una campanya antirussa “com si el guió de la investigació ja s’hagués escrit”.

Quant a l’evolució de l’estat de salut de Serguei i Iúlia Skripal, ahir no es van registrar canvis significatius. A última hora de la tarda continuaven en estat crític a la unitat de cures intensives de l’hospital de la localitat de Salisbury, 145 quilòmetres al sud-oest de Londres, on diumenge a la tarda es van trobar de sobte malament, “amb símptomes de catatonia i tremolors, i traient líquids i escuma per la boca”, segons testimonis presencials.

La branca especial antiterrorista de les forces de seguretat del Regne Unit ha assumit la investigació dels fets, encara que ha especificat que, de moment, no consideren l’episodi un acte de terrorisme. La hipòtesi principal continua sent que les dues víctimes van entrar en contacte per raons encara no determinades amb algun tipus de substància molt tòxica, que encara no s’ha determinat quina és. S’han enviat mostres de la sang i l’orina del pare i la filla al laboratori especial del departament de Defensa i Investigació en Armament de Porton Down, situat al mateix comtat que Salisbury. En el cas de Litvinenko es va trigar dues setmanes a saber la substància amb què l’havien intoxicat.

Ahir també es va saber que tres oficials de la policia que van atendre inicialment Serguei i Iúlia Skripal van haver de ser atesos al mateix hospital. Un oficial hi continua encara sota observació. Alhora, una pizzeria situada a la rodalia del banc on es van trobar inconscients les víctimes del presumpte enverinament continua tancada com a mesura de precaució. La policia insistia, però, que no hi havia cap perill per a la seguretat pública.

Altres morts sospitoses

A les sospitoses circumstàncies d’aquest presumpte enverinament, s’hi afegeix la informació que va difondre ahir la BBC respecte a la resta de la família de l’exespia. La dona de Serguei Skripal, Liudmila, va morir el 2012 als 59 anys víctima d’un “carcinoma endometrial disseminat”. El fill gran i germà de Iúlia, de 43 anys, també va morir recentment en circumstàncies no aclarides, durant una visita a Sant Petersburg que feia amb la seva parella. La BBC informa que els parents amb qui havia contactat consideraven sospitoses les dues morts.

Serguei Skripal viu al Regne Unit des del 2010, quan hi va arribar com a refugiat després d’un intercanvi d’espies entre Moscou i Washington. Coronel de l’exèrcit rus, i especialista en intel·ligència, va ser condemnat el 2006 a tretze anys de presó per alta traïció per haver venut secrets militars russos a l’MI6 britànic.

La policia analitza ara les gravacions de les càmeres dels voltants del centre comercial Maltings per esbrinar què va passar abans que es donés la veu d’alarma.