Macedònia del Nord: el parlament de Skopje accepta el canvi de nom

El parlament de Skopje ha donat llum verda al canvi de nom del país, que en virtut de l'acord assolit al juny pel govern amb Grècia passarà de dir-se Macedònia a anomenar-se Macedònia del Nord. Així es posarà fi a una disputa de 27 anys, des de la guerra dels Balcans, i que vetava l'entrada de l'exrepública iugoslava a l'OTAN i la Unió Europea. Grècia vetava el país perquè recelava que la denominació de Macedònia del Nord implicava reivindicacions territorials sobre la seva regió homònima, al nord del país.

80 dels 120 diputats del Parlament van votar la nit de divendres a favor del canvi de nom, just els dos terços de majoria requerits per posar en marxa el procés de reforma constitucional. La votació ha estat a l'aire fins a l'últim minut perquè el canvi de nom és una qüestió molt sensible i no compta amb suport popular: només un 36,5% dels electors van avalar el nou nom en referèndum, que seria vàlid només amb la participació de la meitat del cens. La campanya de la por, que assegurava que el país es trobava en el dilema d'escollir entre ser "Macedònia del Nord o convertir-se en Corea del Nord", no va funcionar. Els Estats Units han acusat Rússia d'ingerència en la campanya intoxicant l'opinió pública a través de les xarxes socials.

La votació del Parlament és només l'inici del procés de reforma constitucional, que s'ha de tancar abans de gener. "És un dia històric per al país", ha dit el primer ministre, Zoran Zaev. "Macedònia [sic] serà part de la família europea i els nostres somnis d'un futur i una vida millor es faran realitat", va dir. Un cop Macedònia hagi formalitzat el canvi constitucional, el Parlament grec també ha d'avalar l'acord.

Al costat grec, les discrepàncies al si de la coalició de govern s'han traduït en la dimissió aquesta setmana del ministre d'Exteriors, Nikos Kotzias, que va ser l'artífex de l'acord. Els ultranacionalistes Grecs Independents del ministre de Defensa, Pannos Kamenos, s'oposen a la nova denominació.