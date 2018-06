Les Maldives: revolta al paradís

Des de finals del segle passat les illes Maldives han estat associades a un paradís turístic format per hotels de luxe i platges blanques de corall, on sembla que regni una calma tropical. Però el cert és que des de fa gairebé una dècada en aquestes platges de l’Índic s’hi lliura una dura batalla per la democràcia i els drets humans que encapçala Mohamed Nasheed, el president a l’exili. La seva lluita ha mobilitzat alguns dels grans defensors dels valors democràtics, com l’advocat Ben Emmerson, que també representa el president Carles Puigdemont a les Nacions Unides, i l’advocada Amal Clooney.

La República de les Maldives és un estat dispers, format per 1.200 illes agrupades en una cadena de 26atols, un mot, per cert, que ens arriba del divehi, la llengua de les Maldives. Tan sols 196 illes estan habitades, per poc més de 430.000 habitants, la immensa majoria dels quals són de confessió musulmana. El país va ser governat prop de trenta anys per un règim dictatorial fins que el 2008 el jove polític opositor Mohamed Nasheed va acabar amb el règim forçant unes eleccions a la presidència amb l’ajut de la pressió popular.

El nou president es va trobar aviat amb l’oposició de tots els ressorts de l’estat fidels a l’antic règim fins que el 2012 Abdulla Yameen, polític d’antiga fornada, va aconseguir fer fora el president democràtic amb l’ajut inestimable dels jutges del Tribunal Suprem. Nasheed va ser falsament acusat de terrorisme i condemnat a tretze anys de presó. La pressió internacional, organitzada per Emmerson i Clooney, va permetre que Nasheed sortís per motius de salut de la presó i del país per refugiar-se primer a Londres i després a la veïna illa de Sri Lanka.

Aliat de la Xina

Mentrestant, Yameen ha trobat en la Xina el seu aliat i algunes fonts indiquen que hauria cedit a Pequín una quinzena d’illes per a una base militar. El mateix Yameen ha estat criticat per haver instigat la islamització del país, radicalitzant molts joves que ara formen part de l’Estat Islàmic a Síria i Iraq. Des de l’exili, Nasheed va apel·lar contra la seva sentència davant el Suprem de les Maldives, que va sentenciar a favor seu el febrer passat, però llavors Yameen va fer detenir dos dels jutges que hi havien votat a favor. Un nou Suprem confirmava la sentència de tretze anys que legalment inhabilita Mohamed Nasheed per presentar-se a les presidencials del mes de setembre. Però Nasheed no tira la tovallola. Té la gent a favor i per mitjà de les xarxes socials s’adreça als seus compatriotes des de l’exili de Sri Lanka perquè forcin el govern de Male a acceptar la seva candidatura a la presidència. Nasheed denuncia que les Maldives viuen en una situació desesperada que va més enllà de les circumstàncies polítiques actuals.

Els recursos generats pel turisme es perden en la corrupció i per pagar un deute exorbitant que la Xina ha provocat per poder tenir sota control el país, en lloc d’utilitzar-los per fer front a l’amenaça del canvi climàtic. Amb una altitud màxima de tan sols dos metres i mig, els experts anuncien la desaparició de les Maldives sota les aigües de l’oceà Índic al llarg del nostre segle. Si el president a l’exili no pot tornar i presentar-se a les eleccions, la revolta al paradís sembla inevitable.