Malestar al Regne Unit perquè Espanya cola en un text del Brexit que Gibraltar és una "colònia"

Els ambaixadors europeus s'han reunit aquest divendres a Brussel·les per acordar que després del Brexit els ciutadans britànics no hagin de pagar un visat dins l'àrea Schengen per a estades d'entre 90 i 180 dies. Però el document on es recull aquesta proposta ha portat cua, aquesta vegada (i altre cop) per Gibraltar. En el text, un peu de pàgina descriu Gibraltar com "una colònia de la Corona britànica". Però aquesta menció ha tocat la fibra al govern britànic, que ja ha respost, per via d'una portaveu, que ho considera "inapropiat".

"Gibraltar és part de la família del Regne Unit, que hi manté una relació constitucional moderna i madura. Això no canviarà perquè marxem de la UE. Totes les parts haurien de respectar la gent de Gibraltar i la seva voluntat democràtica de seguir sent britànics", diu la portaveu. Des de la diplomàcia espanyola no confirmen que afegir aquest peu de pàgina fos una petició directa d'Espanya, però així ho asseguren diversos mitjans britànics com el 'Financial Times', 'The Guardian' i la BBC. Cal recordar que Espanya va fer perillar la negociació del Brexit fins a l'últim moment justament demanant més garanties sobre les negociacions de Gibraltar.

De fet, segons el 'Financial Times' , alguns diplomàtics europeus temen que la insistència d'Espanya a afegir aquesta referència sigui un senyal de les complicacions que es poden donar en un futur si s'acaba reobrint l'acord del Brexit. El mateix mitjà assegura que Espanya ha guanyat el suport aquesta última setmana per acabar introduint el peu de pàgina. De fet, fonts europees expliquen que el text (que és un mandat de negociació) no s'ha votat sinó que els Vint-i-set l'han tirat endavant sense que hi hagués cap objecció. El Regne Unit està present en aquestes reunions però no hi té ni veu ni vot perquè són de l'àmbit de l'àrea Schengen.

El polèmic peu de pàgina recull que "hi ha controvèrsia entre Espanya i el Regne Unit sobre la sobirania de Gibraltar, un territori per al qual encara no s'ha assolit una solució". Des de la diplomàcia espanyola insisteixen que el document només recull una realitat que també constata l'Assemblea General de les Nacions Unides i sobre la qual hi ha consens a la UE.

L'aprovació d'aquest document és un pròxim pas en la ratificació de l'acord del Brexit que May encara no ha aconseguit aprovar a Londres. Les institucions europees ja van avisar que tirarien endavant el procés de ratificació per la seva banda malgrat els obstacles al costat britànic. Per això, l'acord que han pres els ambaixadors serà enviat ara al Parlament Europeu perquè comencin les negociacions per convertir-ho en legislació definitiva.

L'acord recorda que les exempcions de visats es basen en la reciprocitat. Per tant, el govern del Regne Unit ha de fer el mateix amb els ciutadans europeus, com recull l'acord de retirada. Si el Regne Unit introduís requisits de visat per a qualsevol ciutadà europeu, encara que fos un, els estats membres i les seves institucions farien el mateix "sense retard", diu el text.