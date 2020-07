El Senat italià permet el judici a Salvini pel 'segrest' de l''Open Arms'

A Matteo Salvini se li ha acabat la immunitat parlamentària i també la impunitat. El Senat italià ha votat aquest dijous a la tarda a favor que el líder de la ultradreta i exministre de l’Interior pugui ser jutjat per haver bloquejat l’entrada a un port italià d’un vaixell amb migrants l'agost de l'any passat. Més de cent persones van quedar atrapades a l'embarcació de rescat Open Arms durant 19 dies als afores de Lampedusa. El Senat va decidir per 149 vots a 141 la pèrdua de la seva immunitat, obrint el camí cap a l'acusació. L’‘Open Arms’ rescata 124 migrants i espera port per desembarcar

Aturat enmig del mar, a 28 milles de la costa de l’illa italiana, l' Open Arms , el vaixell de l’ONG catalana Proactiva Open Arms, va rescatar 124 persones en dues operacions diferents, quan estaven a punt de naufragar al Mediterrani. "Les aigües italianes estan tancades i estem a punt per segrestar l’embarcació", va arribar a dir en una piulada el llavors ministre de l’Interior italià, Salvini. Durant el seu pas per la màxima responsabilitat d'aquesta cartera, el mandatari va ser el principal promotor d’aquest canvi de paradigma al Mediterrani. I també va assegurar que les accions d’Open Arms eren "una provocació política".

La Cambra Alta ha permès,doncs, el processament amb els vots a favor del Moviment Cinc Estrelles (M5S) i els progressistes Partit Demòcrata (PD), Lliures i Iguals (LEU) i Itàlia Viva (IV), aquest últim decisiu. La fiscalia de Palerm, la capital de Sicília, acusa Salvini de detenció il·legal, càrrec que podria comportar una pena de presó de fins a 15 anys. En la seva defensa, Matteo Salvini, de 47 anys, insisteix que la prevenció del desembarcament de migrants no regularitzats era la política del govern en aquell moment. "Defensar Itàlia no és cap delicte. Estic orgullós d'això, ho tornaria a fer i ho faré de nou", va dir aquest dimecres, un dia abans que el Senat decidís. El tribunal de Palerm ha de decidir ara si tira endavant el judici.

El bloqueig del vaixell va provocar un clam internacional i una forta disputa en el si del govern de coalició en aquell moment. El seu partit, la Lliga, formava coalició llavors amb el moviment Cinc Estrelles.

Aquesta és la segona vegada que Senat treu la immunitat parlamentària a Salvini. La primera va ser per un cas similar en què va participar el vaixell de la guàrdia costanera italiana Gregoretti. La primera vista del cas s'ha ajornat fins al 3 d'octubre a causa de les restriccions del coronavirus. El primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha qualificat Salvini “d’obsessionat" amb el fet de mantenir els migrants fora dels ports italians.