Matteo Renzi podria dimitir en les pròximes hores

Els mals resultats del Partit Democràtic (PD) en les eleccions italianes d'aquest diumenge han situat el seu líder, Matteo Renzi, a la corda fluixa. De fet, segons informa l'agència de notícies italiana ANSA, Renzi podria dimitir en les pròximes hores.

Malgrat que diversos mitjans de comunicació ho donen per fet, el cercle més pròxim al líder demòcrata no ho ha confirmat. El seu portaveu, Marco Agnoletti, ha dit a través de Twitter que "no en tenen constància", i ha anunciat que l'ex primer ministre italià compareixerà aquest dilluns a les cinc de la tarda.



Matteo Renzi, que va arribar a ser un dels polítics joves més prometedors d'Europa, va ser el gran perdedor de la nit electoral. El seu partit, que fa només tres anys tenia una popularitat propera al 40%, ara amb prou feines ha aconseguit un 23% dels vots.

Aquestes eleccions han estat marcades pel resultat del Moviment 5 Estrelles (M5E), que seria el vencedor dels comicis a Itàlia, amb un 31,5% dels vots, segons les enquestes a peu d'urna. El partit de Silvio Berlusconi, Força Itàlia, i la Lliga Nord empaten amb un 16% cadascun.

En el cas de la força xenòfoba, la xifra està per sobre fins i tot del que deien les enquestes de campanya (el 13%) i del 4,1% que va obtenir en els comicis del 2013. Per al partit de Berlusconi, el 16% era el que ja deien les enquestes electorals, cinc punts per sota del 21,6% del 2013.

"Una derrota molt evident"

Davant el resultat del PD, les peticions de dimissió del seu líder no van trigar a arribar. Renzi, però, no s'ha pronunciat i, minuts després de conèixer el recompte de vots, va preferir enviar al front mediàtic un dels seus homes de confiança, el ministre d'Agricultura en funcions, Maurizio Martina, que va reconèixer que els resultats demostraven "una derrota molt evident, molt clara".

Qui sí que s'ha afanyat a comentar el resultat de Renzi ha sigut el diputat del Moviment 5 Estrelles Alessando di Battista, que, també a través de Twitter, ha escrit: "El que queda clar és que Matteo Renzi, als seus 43 anys, ja és un ex".