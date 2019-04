May proposa a la UE una pròrroga fins al 30 de juny i participar en les europees

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, ha enviat aquest divendres una carta als líders de la Unió Europea per proposar una pròrroga al Brexit fins al 30 de juny.

En la seva missiva al president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, i al president del Consell Europeu, Donald Tusk, May assegura també que iniciarà els preparatius perquè el Regne Unit participi en les pròximes eleccions europees del 26 de maig, una condició indispensable per a la UE per atorgar qualsevol ajornament llarg a Londres.

La carta diu també que la voluntat és poder sortir de la UE tan bon punt hi hagi un acord aprovat per a la sortida, i que si aquest acord s'aconsegueix abans del 30 de juny no s'esperaria fins aquella data.