May respon a la UE que ha estat "clara com l'aigua" i avisa que treballarà per esgarrapar les garanties que necessita

La primera ministra britànica, Theresa May, continuarà donant guerra fins a l'últim moment per intentar aconseguir el sí del parlament britànic a l'acord del Brexit que va pactar amb la UE el 25 de novembre. May necessita garanties legals i polítiques sobre el fet que el pla de contingència ['backstop'] per evitar la frontera física amb Irlanda del Nord no es farà servir o, que si s'activa, serà temporal. Però, després d'escoltar-la, els 27 van emetre només un compromís polític, bones paraules que de cara a Westminster són clarament insuficients perquè l'acord passi el filtre. Segons la majoria de països i la mateixa Comissió, May no va ser prou clara a l'hora de demanar. Però la 'premier' no hi està gens d'acord. "Vaig ser clara com l'aigua sobre les garanties que necessitem sobre el 'backstop'", ha començat aquest divendres.

De fet, May veu la predisposició necessària entre els líders europeus i de les institucions comunitàries per aconseguir les garanties que necessita. "La UE és clara quan diu que és aquest és l'únic acord però amb les dicussions també queda clar que clarificacions més enllà també són possibles", ha assegurat. Per això, ha avisat que els pròxims dies treballarà de manera "expeditiva" per aconseguir-les, ja que "està en l'interès de tots que això acabi amb acord i que ho aconseguimt de la manera més ràpida possible":

En la reunió d'aquest divendres, s'ha pogut veure a May discutint amb Juncker clarament seriosa (com es veu a la fotografia), el mateix rostre seriós amb què va marxar dijous al vespre i amb què ha entrat al Consell Europeu aquest divendres al matí. "He tingut una conversa robusta amb Juncker", ha assegurat sense treure-li més ferro. Malgrat que fonts comunitàries hagin assegurat aquest matí que no estava a l'agenda del dia discutir sobre el Brexit, May ha deixat clar que havia parlat amb altres líders europeus a part del mateix Juncker i del president del Consell Europeu, Donald Tusk.

May ha admès que les conclusions que van emetre ahir els 27 són insuficients perquè el parlament britànic el tiri endavant. Tot i això les ha rebut amb bona voluntat. "Ens porten endavant, és la declaració més clara que mai s'ha tingut de la UE sobre que s'intentarà no fer servir mai el 'backstop' i que, si es fa servir, serà temporal", ha explicat.