May anuncia que demanarà una nova pròrroga per aconseguir aprovar un acord de divorci amb la Unió Europea

Theresa May demanarà una nova pròrroga del Brexit a la Unió Europea, "com més curta millor", ha anunciat aquesta tarda a Downing Street, després d'una maratoniana reunió del seu govern, que s'ha allargat nou hores. La 'premier', a més, ha demanat la col·laboració de Jeremy Corbyn, líder del partit laborista, per pactar amb ell una sortida a l'actual bloqueig al Parlament.

Theresa May ha dit que entén que "algunes persones estiguin tan fartes" que vulguin marxar sense cap acord. Però ha insistit que dona suport a "la sortida ordenada" de la Unió Europea. "Necessitarem una pròrroga curta de l’article 50 que no impliqui la participació en les eleccions europees", ha reblat. May ha dit que el debat no es pot endarrerir, ni tampoc el Brexit. En cap cas ha insinuat la possibilitat d'un nou referèndum.

De fet, May s'ha mantingut ferma en la necessitat de treure el Regne Unit de la Unió Europea. "Sempre he estat clara que podem aconseguir un èxit sense cap acord a llarg termini. Però sortir amb una acord és la millor solució. Per tant, necessitarem una altra extensió de l'article 50, que sigui tan curta com sigui possible, i que acabi quan aconseguim aprovar un acord. Aquest és un moment difícil per a tothom. Però podem i hem de trobar els compromisos que faran realitat el que va votar el poble britànic. Aquest és un moment decisiu en la història d'aquestes illes. I requereix unitat nacional en funció de l'interès nacional."

La implicació de l'oposició suposa una nova humiliació per a May, que fa ara, dos anys després, el que hauria d'haver fet quan, el juny del 2017, va perdre la majoria absoluta en les eleccions generals, i la seva opció preferida de Brexit –fora de la unió duanera i del mercat únic– no podria tirar-la endavant de la mateixa manera que si la tingués.





L'escepticisme de la UE

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, no ha trigat a respondre a l'anunci de May. "Encara que no sabem quin serà el resultat final, siguem pacients", ha etzibat amb escepticisme. Tusk és una de les veus més optimistes des de Brussel·les, que se suma a les declaracions d'aquest dimarts al matí del negociador del Breixt, Michel Barnier, qui ja havia insinuat que encara seria possible aprovar l'acord i donar una segona pròrroga breu i tècnica (com demana May) si això garanteix que s'aprovi l'acord.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) April 2, 2019

Barnier, però, també és escèptic amb aquesta possibilitat perquè després de les continuades negatives de Westminster, creu que l'opció més provable és una sortida desordenada (és a dir sense acord). La UE està fatigada però encara no vol tancar del tot la porta a la possibilitat d'evitar el Brexit dur. Sí que té més por, però, que la situació encara s'eternitzi més enllà del 22 de maig i que, com ha dit el president francès, Emmanuel Macron, s'acabi convertint en un "hostatge permanent d'una crisi política del Regne Unit".