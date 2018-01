L'Iran acusa els Estats Units i a l'Aràbia Saudita d'incentivar les protestes contra el govern

El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, ha acusat als enemics de la República Islàmica d'incentivar les protestes contra el govern del país que ja han provocat més d'una vintena de morts i centenars de detinguts, segons la televisió pública.

"Els últims dies, els enemics de l'Iran han utilitzat diferents eines, com armes i diners en efectiu, per generar problemes al país". Encara que Khamenei no ha esmentat cap país en concret, el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Xamkhani, ha afirmat que els Estats Units, el Regne Unit i l'Aràbia Saudita estan darrere les protestes començades dijous passat.

Xamkhani ha assegurat, en una entrevista a la televisió libanesa Mayadeen, que els saudites "tindran una resposta de l'Iran" que podria provocar un nou enfrontament entre dues de les potències que es disputen el control de la regió.

Aquest dilluns, el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar suport als manifestants de l'Iran en un missatge al seu perfil de Twitter. "Els iranians han estat reprimits durant molts anys. Estan famolencs de menjar i de llibertat. A més dels drets humans, la riquesa de l'Iran està sent saquejada. És temps de canvi".

Per la seva part, el ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, considera que les intromissions estrangeres a l'Iran són "inacceptables" i estan provocant els enfrontaments entre les forces de seguretat estatals i la població civil.

Una vintena de morts en sis dies

Les protestes contra els dirigents de la República Islàmica de l'Iran s'han originat, principalment, per la pujada dels preus, l'estancament de l'economia i la falta d'expectatives laborals.

Aquest dilluns van morir nou persones més en els enfrontaments entre la població civil i les forces de seguretat estatals. Segons la televisió del país, a la ciutat de Qahderijan, a la regió d'Isfahan, van perdre la vida sis manifestants quan van atacar la comissaria de la localitat.

D'altra banda, a la ciutat de Jomeiní Xahr van morir un nen d'11 anys i un jove de 20 després de rebre diversos trets de les forces estatals. A més, a la ciutat de Naiaf Abad va perdre la vida un policia, i a la localitat de Kahriz Sang va morir un membre dels Guardians de la Revolució.

Alguns mitjans internacionals, com el diari 'The Guardian', eleven la xifra de víctimes mortals fins a 21 persones.

Amenaces de pena de mort

Les protestes contra el govern de l'Iran, les més destacades des del 2009, també han deixat un gran nombre de detinguts.

El governador de la província de Teheran, Ali Asghar Naserbakht, ha detallat que dissabte van ser arrestades 200 persones, i diumenge i aquest dilluns en van ser detingudes 150 i 100, respectivament. L'agència de notícies del país asiàtic ILNA assegura que de moment no s'ha alliberat cap dels detinguts.

Les autoritats iranianes asseguren que el 90% dels arrestats són menors de 25 anys. Segons el cap del Tribunal Revolucionari de Teheran, Musa Ghazanfarabadi, els detinguts tindran un judici aviat i alguns d'ells podrien ser acusats de diversos delictes com "atemptar contra la seguretat nacional" i "l'enemistat amb Déu", tots dos penats amb la mort.

Els arrestats també podrien ser acusats de destruir bens públics i personals, segons ha explicat el mateix Ghazanfarabadi.