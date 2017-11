La justícia internacional condemna Ratko Mladic a cadena perpètua per crims de guerra i genocidi

Després de sis anys de procés judicial a l'Haia, el Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia (TPII) ha condemnat aquest dimecres el general serbobosnià Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Srebrenica, a cadena perpètua per genocidi i crims contra la Humanitat.

La justícia internacional l'ha condemnat per haver liderat el genocidi que va acabar amb la vida de 8.000 homes musulmans a Srebrenica el juliol del 1995 i per promoure l'eliminació de bosnians croates durant la guerra de Bòsnia i Hercegovina, entre el 1992 i el 1995.

540x306 Dones víctimes del genocidi ordenat per Mladic celebren el veredicte al Memorial d'Srebrenica. / DADO RUVIC / REUTERS Dones víctimes del genocidi ordenat per Mladic celebren el veredicte al Memorial d'Srebrenica. / DADO RUVIC / REUTERS

Mladic, de 74 anys, ha intentat boicotejar el tribunal durant els anys que ha durat el procés. L'última mostra del seu menyspreu al TPII l'ha demostrat durant la lectura de la sentència, que el jutge ha hagut d'aturar perquè Mladic ha demanat permís per anar al lavabo i posteriorment, els seus advocats han demanat assistència mèdica perquè asseguraven que Mladic tenia la tensió baixa. El criminal ha tornat a la sala però ha acabat expulsat després d'haver cridat els jutges.

Amb la condemna a Mladic, el Tribunal Penal per a l'Antiga Iugoslàvia -creat especialment per jutjar els crims del conflicte dels Balcans- tancarà les seves portes 24 després de la seva constitució, un temps en què ha jutjat la majoria dels responsables dels crims que es van cometre durant la guerra.

El responsable polític de la campanya serbobosniana, Radovan Karadzic, va ser condemnat l'any passat a 40 anys de presó per diversos crims de lesa humanitat, però se'l va absoldre del crim de genocidi en interpretar que no hi havia proves que el genocidi "formés part del pla o de les intencions" de Karadzic. En canvi, el responsable militar sí ha estat considerat culpable de genocidi.