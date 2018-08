Mnangagwa guanya les eleccions a Zimbàbue, tot i que l'oposició denuncia frau

Emmerson Mnangagwa és el nou president de Zimbàbue després de guanyar les eleccions celebrades aquest dilluns, segons ha anunciat avui la Comissió Electoral (ZEC), tot i que l'oposició diu que els resultats són falsos.

Mnangagwa, successor de Robert Mugabe, s'ha imposat al seu rival principal, el líder del Moviment pel Canvi Democràtic (MDC), Nelson Chamisa, en sis de les deu províncies del país.

Chamisa ja ha reaccionat als resultats. Ha assegurat que no són "comprovables" i ha qualificat el frau de "lamentable". Diu que la ZEC no ha permès al seu personal accedir als recomptes i considera que la Comissió ha de "publicar resultats adequats i verificats per les parts". "El nivell d'opacitat, deficiència de la veritat i decadència moral i de valors és desconcertant", ha afegit Chamisa, que diu que difondran las seves pròpies "proves i evidències".

The ZEC scandal of releasing unverified fake results is regrettable.ZEC denied our election agent access to results be4 announcement.ZEC must release proper & verified results endorsed by parties.The level of opaqueness, truth deficiency, moral decay & values deficit is baffling.