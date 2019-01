Des de dilluns, Zimbàbue, al sud-est del continent africà, viu dies de protestes i violència degut als disturbis i enfrontaments sorgits de la vaga general convocada contra l’increment del preu del combustible. Ahir, Amnistia Internacional va apuntar que almenys vuit persones han mort des de l’inici de les mobilitzacions, principalment a causa de la contundent resposta de les forces de seguretat, que han reprimit les protestes amb munició real.

La vaga va ser convocada pel Congrés de Sindicats de Zimbàbue com a resposta a la profunda crisi econòmica que viu el país, empitjorada en els últims mesos, i particularment per la decisió del president zimbabuès, Emmerson Mnangagwa, de duplicar el preu del combustible per, segons ell, acabar amb les cues a les gasolineres.

“Demano calma i pau per a tots els nostres germans i germanes. Som una nació amb una única missió, i hi arribarem junts”, va declarar ahir Mnangagwa, en referència als esforços que ha de fer el país per millorar la situació econòmica. “Resoldre aquesta crisi és un repte monumental, però estem en el camí correcte”, va afegir el president en visita oficial a Rússia, on va demanar al mandatari rus, Vladímir Putin, suport per sortir de la depressió.

Barricades i detencions

Segons dades oficials, més de 200 persones han sigut detingudes per la policia arran que els manifestants havien aixecat barricades a diverses ciutats, saquejat botigues i tirat pedres contra els vehicles policials.

La vaga, convocada per a tres dies, en teoria es va acabar ahir, però alguns sindicats van amenaçar d'allargar-la, sobretot que després que ahir es va donar a conèixer la detenció d’Evan Mawarire, un dels principals líders opositors.