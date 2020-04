L'OMS a Europa alerta que "no és el moment de relaxar mesures" sinó de reforçar-les

"No és el moment de relaxar mesures, sinó de duplicar o triplicar els esforços" per combatre la pandèmia del coronavirus al continent europeu. Aquesta és l'advertència que ha fet aquest dimecres el cap de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Europa, Hans Kluge, en una roda de premsa aquest matí en què ha insistit que "no s'ha d'abaixar la guàrdia".

Davant la previsió de diversos països europeus, com Àustria i Dinamarca, d'aixecar els confinaments la setmana que ve i el debat sobre aquest mateix pas en altres estats com Espanya, els responsables a Europa de l'organisme internacional de la salut han decidit fer una crida per mantenir estrictes les mesures de restricció.

El cas d'Espanya s'ha debatut àmpliament en la roda de premsa, com a exemple de "l'enorme rapidesa amb què s'estén aquest virus", cosa que reclama extremar encara les precaucions. "A Espanya a finals de gener només tenien un parell de casos importats i dues setmanes després, el 7 de març, ja tenien casos a totes les regions i diversos focus de transmissió", ha explicat Bruce Aylward, conseller del director general de l'OMS a Europa.

Segons aquest organisme, el 40% dels casos registrats a Europa requereixen hospitalització i el 5% van a parar a les unitats de cures intensives. Dues terceres parts dels malalts són homes i el 95% tenen més de 60 anys, segons dades facilitades per Kluge.

Els responsables europeus de l'OMS insisteixen que "estem en una nova fase", però diuen que "no és la d'aixecar-ho tot per tornar a la normalitat", sinó que "aquesta és la nova normalitat".