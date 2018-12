La fiscalia italiana acusa ara Open Arms de "violència privada" contra el ministeri de Salvini

Nou gir en el pols que manté Itàlia contra les ONG de rescat al Mediterrani Central. La fiscalia de la ciutat siciliana de Ragusa ha conclòs la investigació sobre els fets del 15 de març passat, de què va ser testimoni aquest diari, quan els responsables de la missió 43 de l''Open Arms' es van negar a entregar un grup de nàufrags que havien rescatat als guardacostes libis, que amenaçaven de mort la tripulació. A més de l'acusació d'afavorir la immigració clandestina, per no haver lliurat els migrants a Líbia i haver portat 216 migrants a Itàlia, ara la fiscalia els acusa d'exercir una "violència privada" contra el ministeri de l'Interior, aleshores dirigit per Marco Minniti i actualment en mans de l'ultradretà Matteo Salvini, per haver "obligat" el ministeri a donar un port segur on desembarcar els rescatats. Els capità Marc Reig i la cap de missió Anabel Montes s'enfronten a les acusacions i el jutge té ara 20 dies per decidir si tira endavant el judici o si arxiva la causa. La investigació reobre un cas que havia estat arxivat en les instàncies anteriors, que havien resolt deixar lliure el vaixell, després de tres mesos immobilitzat al port sicilià de Pozzallo.

"Evidentment és un acte polític i una acusació ridícula, que hem exercit violència contra el ministeri de l'Interior", explica a l'ARA Riccardo Gatti, responsable de l'ONG a Itàlia. Igualment Proactiva Open Arms ha decidit no canviar els seus plans: el vaixell, que està fent el canvi de tripulació al port de Barcelona –després de l'última missió, en què va assistir el pesquer alacantí 'Nuestra Madre Loretto', que va rescatar 12 migrants–, té previst salpar aquesta tarda cap al Mediterrani Central per continuar les missions d'observació i rescat. "La criminalització a què ens sotmeten busca ocultar el que està passant al Mediterrani Central, així com la violència de les polítiques italianes i europees contra les persones migrants", denuncia l'organització.

El 15 de març el vaixell de l'ONG va fer dos rescats en aigües internacionals. Enmig del segon rescat, quan havien embarcat a les llanxes de rescat una vintena de dones i criatures d'una pastera amb més d'un centenar de nàufrags, la majoria eritreus, una patrullera 648 dels guardacostes de Trípoli va irrompre i va amenaçar de mort els tripulants si no els lliuraven els nàufrags. Després d'unes hores de persecució, finalment els libis van desistir i van permetre a l''Open Arms' recuperar tots els migrants. El vaixell va posar rumb al nord i va sol·licitar un port segur a Itàlia, ja que Malta sistemàticament negava l'acollida. Finalment van rebre autorització per desembarcar a Malta el 17 de març, però les autoritats van obrir un procediment en què acusaven l'ONG d'organització criminal i d'afavorir la immigració clandestina. El vaixell va ser immobilitzat fins que el tribunal de primera instància en va decretar l'alliberament negant totes les acusacions i ratificant que, com acredita l'ONU, Líbia no és un lloc segur per als migrants i que, per tant, l'ONG no estava obligada a entregar els nàufrags als guardacostes.