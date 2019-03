El PP europeu suspèn de veu i vot el partit d'Orbán

El gir autoritari del primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, i el seu partit Fidesz, van acabar de posar entre les cordes la seva família política, el Partit Popular Europeu, fa unes setmanes quan va atacar frontalment el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker (també del PPE), amb una campanya emesa des del mateix govern hongarès. Aquest va ser el detonant que ha portat el PPE a decidir aquest dimecres la suspensió de les capacitats del Fidesz com a membre d'aquesta família política conservadora. Així ho ha anunciat el líder del grup parlamentari al Parlament Europeu, Manfred Weber, en una roda de premsa posterior a una llarga assemblea del partit convocada per debatre sobre l'expulsió del partit d'Orbán.



Per tant, el Fidesz continua formant part de la família del PPE, però no hi té ni veu ni vot. I així continuarà sent, com a mínim, fins que un comitè d'avaluació creat expressament arran d'aquesta polèmica decideixi finalment si l'expulsa. Aquest comitè estarà constituït per l'expresident del Consell Europeu, Herman Van Rompuy; l'excanceller austríac, Wolfgang Schüssel, i l'expresident del Parlament Europeu, Hans-Gert Pöttering, i haurà de decidir si finalment el Fidesz deixa de formar part del PPE.



La família de Viktor Orbán





Què vol dir que el Fidesz queda suspès? Com ha explicat Weber, suposa que a partir d'ara no pot presentar candidats, no té veu ni vot en cap assemblea del PPE i tampoc pot participar en reunions com la que tindrà lloc aquest mateix dijous abans de la reunió del Consell Europeu. A més, ha especificat que la suspensió no s'exclou de l'escenari possible a partir d'ara, sinó que es deixa la decisió per a més endavant, passades les eleccions europees.

Weber ha explicat que el Partit Popular Europeu no ha canviat en cap moment la seva política migratòria (principal polèmica que encén Orbán), enviant un missatge de més neutralitat de cara a les eleccions europees. Dins la família dels conservadors europeus hi havia veus partidàries de l'expulsió del Fidesz, però d'altres, com el mateix Weber, preferien mantenir el partit del president hongarès dins el grup i conservar els escons que li aporta. Actualment, dels 217 eurodiputats que tenen els conservadors europeus, 12 són del Fidesz. I, en un futur Parlament Europeu més fragmentat i amb una ultradreta en auge, la implicació de perdre aquests escons era incerta.

Després de Weber ha comparegut el mateix Orbán, sobre qui s'especulava que podria arribar a abandonar el PPE per iniciativa pròpia. Però finalment ha venut la suspensió com "la decisió correcta" per mantenir la unitat dels conservadors europeus de cara a la campanya de les eleccions de finals de maig. Orbán no ha criticat la decisió sinó que ha recordat que ja es va adoptar una política semblant amb Àustria el 2000 quan el Partit Popular austríac va pactar amb la ultradreta. Un dels savis del comitè que avaluarà la futura expulsió d'Orbán és, de fet, el líder del Partit Popular austríac. El debat d'aquest dimecres s'ha dut a terme després que una dotzena de partits integrants del PPE demanessin l'expulsió d'Orbán. Finalment s'ha optat per la suspensió, amb 190 vots a favor i només 3 en contra.