Puerto Rico eleva de 64 a 2.975 el balanç de morts de l'huracà 'Maria'

Un estudi encarregat per les autoritats de Puerto Rico que s'ha publicat aquest dimecres eleva a 2.975 el nombre de morts com a conseqüència de l'huracà 'Maria', que va assolar l'illa nord-americana entre el setembre del 2017 i el febrer del 2018. Inicialment el balanç oficial va ser de 64.

"Els resultats d'aquest estudi suggereixen que, tràgicament, l'huracà 'Maria' va produir un nombre de morts més elevat en tota l'illa. Alguns col·lectius –els de les zones amb menys ingressos i la gent més gran– van afrontar més riscos", ha explicat Carlos Santos-Burgoa, investigador principal de l'Institut Milken de Salut Pública de la Universitat de George Washington.

En els últims mesos diversos estudis acadèmics, entre els quals un de la Universitat de Harvard publicat al maig, amb un balanç de 4.645 morts, han anat apuntant que la xifra que van oferir en primera instància les autoritats de l'illa caribenya, de 64 morts, no quadrava amb la magnitud de la tragèdia.

El govern de Puerto Rico va notificar en una carta al Congrés dels Estats Units un altre informe sobre la recuperació després del pas de l'huracà, que parlava de 1.427 morts.

L'estudi difós aquest dimarts, elaborat per la Universitat George Washington, en cooperació amb la Universitat de Puerto Rico, recalca que el risc en el període analitzat va ser més alt (un 60% per sobre del que s'esperava) per a la gent que vivia als municipis més pobres. L'informe afegeix que "el risc elevat ha persistit més enllà del febrer del 2018".

Com a causa del baix nombre de morts reconeguts per les autoritats en un primer moment, el document cita "la falta de comunicació, directrius ben establertes i absència de formació entre els metges sobre com certificar morts en desastres naturals".

Aquestes dades només són la primera part de l'informe, ha apuntat Lynn Goldman, directora de l'Escola de Salut Pública de la Universitat George Washington. "En la següent fase, ens agradaria aprofundir més en aquesta xifra. Quines morts van estar relacionades amb l'huracà 'Maria'? Quines no s'haurien produït si no hagués sigut per la tempesta? No som capaços de dir-ho això ara", va destacar Goldman.

Si es confirma, el 'Maria', que va tocar terra com a huracà de categoria quatre, hauria deixat més morts que el 'Katrina', que va assolar Nova Orleans el 2005 i va ocasionar més de 1.880 morts.

Més del 80% de les llars a l'illa caribenya, a més, van estar sense accés a la xarxa elèctrica durant els últims tres mesos del 2017, una xarxa que no es va recuperar en la seva totalitat fins ben avançat el 2018.

Tot i la constant insistència que la xifra real de morts va ser molt superior a l'estimada inicialment, tant les autoritats a l'illa com el govern federal a Washington van rebaixar de manera reiterada la intensitat de les conseqüències del devastador pas de l'huracà.

El mateix president nord-americà, Donald Trump, va assegurar el 3 d'octubre passat en la seva visita a Puerto Rico que el pas de l'huracà 'Maria' no era "una catàstrofe real" com la del cicló 'Katrina', i va destacar el baix nombre de víctimes mortals. Tot i així, el mandatari va advertir que el pressupost federal es veurà "desfasat" com a conseqüència dels greus danys i la necessitat de finançament per a la reconstrucció d'infraestructures i serveis bàsics.