El Regne Unit i almenys sis països més suspenen els vols amb els Boeing 737

El Regne Unit ha suspès avui tots els vols comercials amb el Boeing 737 Max "com a mesura de precaució". Es tracta del primer estat europeu en fer-ho, després que ahir Etiòpia i la Xina obrissin la veda i països com Indonèsia, Mongòlia, Oman o Malàisia i diverses aerolínies brasileres, mexicanes i argentines s'hi sumessin després. L'anunci arriba després que diumenge un avió d'aquest model de la companyia Ethiopian Airlines s'estavellés a Etiòpia, deixant 157 morts.

L'Autoritat Britànica d'Aviació Civil (CCA, en anglès) ha informat en un comunicat que s'ha pres la decisió a l'espera que s'aclareixin les circumstàncies de l'accident a Etiòpia. La prohibició afecta tots els vols Boeing 737 Max "que enlairin, aterrin o sobrevolin" el Regne Unit i que es mantindrà "fins a pròxim avís".

Les autoritats britàniques asseguren que estan "seguint de prop" les novetats del cas però, com de moment "no hi ha prou informació" sobre els fets, han donat instruccions perquè s'aturin els vols amb aquest tipus d'avió. Actualment, hi ha cinc Boeing 737 MAX que operen al Regne Unit, tots ells de l'operadora de viatges TUI, que ha explicat que farà servir altres avions per traslladar els seus clients