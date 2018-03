Repressió mortal a la franja de Gaza

Almenys 15 palestins van morir i al voltant d’un miler van resultar ferits ahir quan els soldats israelians van obrir foc sobre els manifestants congregats a prop de la tanca que limita la franja de Gaza, en l’inici de l’anomenada Gran Marxa del Retorn dels refugiats palestins, que encara ha de durar sis setmanes. L’exèrcit israelià va xifrar en 30.000 els manifestants reunits al llarg del dia i va assegurar que s’havien produït “disturbis” en quatre punts de la tanca i que havien respost “contra els instigadors”.

La convocatòria de manifestació, però, s’havia fet amb una crida a la “protesta pacífica” que va congregar moltes famílies amb nens petits. Amb tot, alguns dels manifestants, molts dels quals adolescents, van cremar neumàtics i van tirar pedres cap a la tanca. Per respondre a això, un centenar de franctiradors israelians apostats a l’altra banda de la tanca van disparar amb munició real i els van enviar també drons que llançaven gasos lacrimògens. A més, dos dels palestins van morir pels trets de tancs israelians, segons les autoritats sanitàries de Gaza. L’exèrcit israelià va al·legar que eren dos militants que havien obert foc contra les seves tropes a través de la tanca.

En el que els palestins anomenen el Dia de la Terra -en commemoració de l’assassinat de sis palestins ciutadans d’Israel durant una protesta per l’expropiació de terres el 30 de març del 1976- arrencava ahir una mobilització massiva convocada per activistes palestins i que té previst durar 45 dies, fins al 15 de maig, dia en què es commemora elNakba ( catàstrofe en àrab), l’expulsió de 700.000 palestins de les seves terres, i que també és el Dia de la Independència a Israel.

Ambaixada a Jerusalem

A més, enguany es compleixen 70 anys del Nakba, i el mateix 15 de maig és previst que els EUA obrin la seva ambaixada a Jerusalem. Per això les manifestacions habituals per exigir el retorn dels refugiats s’han previst aquest cop més massives que mai. La convocatòria crida els palestins a acampar durant 45 dies a entre 700 metres i un quilòmetre de distància de la tanca que limita la franja de Gaza, per acabar amb una gran congregació de protesta el 15 de maig. Per això, des del matí d’ahir es van anar plantant tendes i acumulant manifestants en cinc punts diferents al llarg dels 65 quilòmetres que recorre aquesta frontera.

Els manifestants, que onejaven banderes palestines i cridaven eslògans contra l’ocupació d’Israel, es van anar acostant a la tanca i van superar el límit de seguretat de 700 metres que havien establert els organitzadors. Israel, de fet, havia declarat la zona propera a la tanca com a “zona militar tancada”. Ja a primera hora del matí, els soldats israelians van matar un home i en van ferir un altre que s’havien acostat a la tanca, i que segons les autoritats de Gaza eren grangers palestins.

La convocatòria de la Gran Marxa del Retorn l’ha fet “un grup d’activistes coneguts a Gaza i sense cap vinculació amb Hamàs”, assegura l’analista especialitzada en Pròxim Orient Itxaso Domínguez. “De fet, han rebutjat qualsevol vinculació amb Hamàs perquè sabien que això pot ser interpretat com que la marxa no era una convocatòria pacífica”. Tot i així, els principals líders del moviment islamista Hamàs, que governa la franja, es van poder veure ahir participant en la marxa, enmig dels manifestants. Un portaveu militar d’Israel va afirmar ahir a l’agència Reuters que almenys dos dels palestins morts eren membres de Hamàs i va acusar aquesta facció palestina “d’explotar cínicament dones i nens, enviant-los a la tanca de seguretat i posant les seves vides en perill”. Segons explica Itxaso Domínguez, amb la convocatòria de manifestació “Israel ha fet dues coses: ha estat enviant forces a la frontera de Gaza tota aquesta setmana i ha enviat als seus ambaixadors i diplomàtics una llista d’arguments perquè insisteixin en el missatge que és Hamàs qui organitza la protesta i que ho fa a costa de posar en perill la vida dels seus ciutadans”.

El retorn dels refugiats

Israel fa molt de temps que no preveu la possibilitat de retorn dels refugiats palestins, que són ja uns 5 milions i que viuen sobretot a Jordània (2,1 milions), Síria (519.000) i el Líban (458.000), a més dels 792.000 desplaçats dins de Cisjordània i els 1,3 milions que viuen dins de la franja de Gaza, segons dades d’UNRWA, l’agència de l’ONU per als Refugiats Palestins. De fet, el 68% de la població de Gaza són refugiats.

El bloqueig d’Israel sobre el territori des de ja fa 11 anys hi ha deteriorat al màxim les condicions de vida, fins al punt que l’ONU alerta que “Gaza es pot convertir en inhabitable el 2020”. Un milió de persones -més de la meitat dels habitants- reben aliments només de l’ajuda humanitària, el 60% dels joves estan a l’atur i l’electricitat només funciona quatre hores al dia, detalla l’UNRWA.