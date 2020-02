Retinguda al Prat una jove perseguida per manifestar-se a l'Iran a qui el jutge ha denegat l'asil

"Sisplau, ajuda'm, si em deporten de tornada a l'Iran la meva vida està en perill", diu en un missatge de WhatsApp N.F., una estudiant de direcció d'empreses iraniana de 26 anys que ha fugit del seu país i que hi serà deportada diumenge al matí si fallen els últims recursos legals per aturar-ho. La jove, perseguida per les autoritats iranianes per haver-se manifestat en l'onada de mobilitzacions que van sacsejar el país el novembre passat, s'exposa a ser empresonada si és retornada contra la seva voluntat a l'Iran.

La jove, originària de la ciutat de Shiraz, explica a l'ARA que havia participat en les protestes del 15 al 19 novembre contra el règim dels aiatol·làs, que van esclatar per l'anunci de la retirada de les subvencions als combustibles i que es van convertir en una expressió del descontentament popular per la repressió i la corrupció . En el context de la crisi econòmica, centenars de milers de persones van sortir als carrers en diverses ciutats del país en la mobilització més massiva que ha afrontat la república islàmica des de la revolució del 1979. "Vaig sortir al carrer a manifestar-me per la llibertat, perquè a l'Iran les dones no tenim cap dret", explica la jove. "I també perquè els preus han pujat molt i la gent del carrer no pot viure", recorda.

La resposta del règim de Teheran va ser tallar internet durant uns dies i una duríssima repressió. Segons Amnistia Internacional, almenys 304 manifestants van morir en les protestes, encara que no hi ha xifres oficials i els mitjans internacionals apunten a quantitats més elevades. El règim només ha reconegut cinc morts entre els agents de policia, i un diputat ha parlat d'uns 7.000 detinguts.

L'1 de febrer la jove va rebre una citació judicial. "Em van identificar per les filmacions de la policia a les manifestacions i em van convocar el 17 de febrer al tribunal. Temia per la meva vida i vaig fugir", relata. La noia aporta un document segons el qual la fiscalia ha demanat la pena màxima pels delictes de desordre públic, insults als sants islàmics i al fundador de la república.

La noia relata que volia marxar "com fos i on fos" per salvar la pell i que va gastar tots els seus estalvis (uns 8.000 euros) en comprar un passaport espanyol fals. Va agafar el primer vol disponible a Barcelona, el 16 de febrer, i a l'arribar a l'aeroport del Prat la policia li va detectar la falsificació i va ser detinguda. La noia ha estat des d'aleshores en una habitació de l'aeroport fins que s'ha resolt la seva deportació. El seu advocat d'ofici, Juan Miguel Jiménez Rojas, explica que la seva petició d'asil va ser denegada per falta de fonament, que també s'ha desestimat el seu recurs contra l'expulsió i que aquest dissabte, in extremis, després que familiars de la noia que viuen a Alemanya hagin pogut reunir més documents del procés obert contra ella a l'Iran, sol·licitaran una nova entrevista a l'Oficina d'Asil per demanar que Espanya li doni protecció.