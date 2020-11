Rússia anuncia que la seva vacuna té una efectivitat de més del 95%

La vacuna russa Sputnik V contra el covid-19 tindria una efectivitat de més del 95% 42 dies després que s'hagi administrat la primera de les dues inoculacions preceptives, ha anunciat aquest dimarts el Centre Nacional Gamaleya i el fons sobirà rus que li dona suport financer. Les dades, que no han sigut revisades encara per cap grup d’especialistes independents, suggereixen que sobre un assaig clínic de doble cec (placebo i prototip) fet a 18.794 persones, s’han registrat 39 casos confirmats de coronavirus. Al cap de 28 dies de la primera inoculació, l’eficàcia era del 91,4%, i de més del 95% dues setmanes després. Entre la primera i la segona dosis han de passar 21 dies.

