Salvini endureix la llei migratòria amb l’oposició del seu soci de govern

El ministre d’Interior italià i líder de la Lliga, Matteo Salvini, ha aconseguit complir una de les seves principals promeses electorals, tot i l’oposició del seu soci Moviment 5 Estrelles (M5E) i les protestes d’entitats com Amnistia Internacional o fins i tot de la Conferència Episcopal Italiana. La Cambra dels Diputats ha aprovat definitivament l’anomenat decret Salvini, que, entre altres mesures, limita la protecció internacional per als refugiats i desmantella el sistema d’acollida.

Les protestes d’alguns membres del M5E van provocar que el govern presentés la norma amb un vot de confiança que no permet mocions als seus articles, i va impedir així que els parlamentaris rebels se saltessin la disciplina de partit i hi votessin en contra, com va passar amb dos senadors. La setmana passada 18 diputats del M5E van escriure una carta per sol·licitar modificacions a la normativa, però Salvini s’hi va negar i va amenaçar de fer caure el govern si la llei no aconseguia ser aprovada.

“Ens empassarem aquest gripau”

Giuseppe Brescia, parlamentari del Moviment 5 Estrelles i president de la comissió d’afers constitucionals de la Cambra dels Diputats, és un dels més crítics amb la nova llei, però ha assegurat que el partit tenia “les mans lligades”. “Volem que el govern continuï per completar les reformes promeses als ciutadans i per tant no podem permetre’ns fer-ho saltar tot pels aires. Ens empassarem el gripau i seguirem endavant”, va dir a l’ARA.

Amb la nova llei desapareixen els permisos de residència per motius humanitaris, que tenien validesa durant dos anys i permetien accedir al mercat laboral, i en lloc d’això s’introdueixen permisos de residència temporals per a qui provingui de països afectats per desastres naturals o necessiti rebre tractament mèdic. Els immigrants que siguin condemnats en ferm per delictes de violació, robatori, drogues o extorsió perdran la residència.

La normativa estén de tres a sis mesos el temps de permanència dels immigrants als centres d’identificació i limita el sistema de protecció per a demandants d’asil i refugiats (SPRAR) als sol·licitants de protecció internacional i als menors no acompanyats. Aquest sistema afavoreix la integració dels immigrants a través d’un ajut d’uns 35 euros al dia per persona que en realitat va a parar a les cooperatives que gestionen l’acollida a Itàlia, i no directament al refugiat.

La llei introdueix, a més, algunes novetats en matèria d’antiterrorisme, corrupció, lluita contra la màfia i seguretat. Prohibeix l’accés a esdeveniments esportius a persones que hagin demostrat una conducta agressiva o perillosa i estén l’ús d’armes elèctriques Taser a la policia municipal dels ajuntaments amb més de 100.000 habitants. Una mesura que s’ha posat en pràctica a Milà, Nàpols, Torí, Bolonya, Florència o Palerm. A més, el govern incrementa els recursos destinats a la lluita contra la criminalitat organitzada però introdueix una polèmica novetat: a partir d’ara els béns confiscats es podran vendre a privats. Una mesura que, segons l’oposició, permetrà als clans mafiosos tornar a adquirir les propietats confiscades. Després d’aprovar la polèmica llei, Matteo Salvini va anunciar que el govern italià no signarà el Pacte Mundial sobre la Migració de l’ONU que s’adoptarà en la cimera que se celebrarà a Marràqueix al desembre.