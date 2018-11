Segrestada una cooperant italiana a Kènia en un atac armat

Un grup d'homes armats amb metralletes han ferit cinc joves i nens d'una petita localitat costanera de Kènia i han segrestat una cooperant italiana de 23 anys en un atac que torna els temors del revifament de l'activitat terrorista islamista en aquest país. Els ferits es recuperen en centres mèdics de la zona, tenen entre 10 i 23 anys, i només un està en estat greu per una bala que li va impactar en un ull. De la noia no se'n sap res des de dimecres per la tarda, hora local, en què els pistolers van irrompre a en un centre de negocis de la ciutat de Chakama, a prop de la frontera amb Somàlia, segons ha informat la policia.

The National Police Service wishes to inform the public that last evening at about 8pm, a gang of men armed with AK 47 rifles attacked Chakama Trading centre in Chakama, Makongeni sub location in Kilifi county, about 80 kilometres west of Malindi town. 1/6 — National Police Service-Kenya (@NPSOfficial_KE) 21 de novembre de 2018

La premsa italiana ha identificat la jove cooperant com Silvia Costanza Romano, que treballa per a l'ONG Africa Milele, dedicada a la cura d'orfes. L'organització ha publicat un breu missatge a la seva pàgina web d'ànims per a la noi: "No hi ha paraules per dir què passa. Silvia, estem amb tu". El seu és el primer atac contra occidentals a Kènia des de l'ofensiva contra interessos turístics de l'any 2011.

Segons testimonis de l'atac han explicat a l'agència Reuters els pistolers parlaven en somali, fet que apunta l'autoria al grup islamista somali Al-Shabaab, que des de fa una dècada té a Kènia en el punt de mira perquè acusa el govern d'haver envaït Somàlia per capturar milicians. En aquesta ocasió, els testimonis asseguren que l'objectiu dels terroristes era la jove italiana, perquè van anar per ella directament. En fugir, ja amb ella al seu poder, van disparar i van ferir de diversa consideració els cinc nens i joves.

Chakama es troba a la regió de Kilifi, a pocs quilòmetres de la costa, en una zona en què en 2011 i 2011 Al-Shabaab ja va deixar la seva petja del terror amb segrestos contra turistes, que van resultar morts. El 2011 el grup va atacar el camp de refugiats de Dabaab, el més gran del món en aquells moments, i es va endur per la força una cooperant catalana i una de madrilenya de Metges Sense Fronteres.

540x306 Un nen ferit en l'atac a Chakama rep la visita del seu pare a l'hospital on es recupera / JOSEPH OKANGA / REUTERS Un nen ferit en l'atac a Chakama rep la visita del seu pare a l'hospital on es recupera / JOSEPH OKANGA / REUTERS

Kènia vivia una relativa calma des de l' atemptat d'Al-Shabaab contra la universitat de Garissa, a l'est del país, en què va massacrar 148 estudiants. Era l'abril del 2015 i un any mig any abans, el setembre del 2013, la milícia va perpetrar el seu atemptat més mediàtic en assaltar el centre comercial Westgate de Nairobi, freqüentat per estrangers i turistes. Sense dades oficials fiables es calcula que el balanç de víctimes va rondar la setantena de morts però a hores d'ara no se sap el número de terroristes ni com van poder mantenir el setge durant dies.

L'atac al Westgate va ser un cop dur al turisme, l'activitat més lucrativa i en constant creixement a Kènia però en els últims anys s'havia pogut recuperar.