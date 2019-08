Els 356 migrants de l''Ocean Viking' són traslladats a Malta i seran acollits en sis països europeus

Els 365 nàufrags a bord de els 356 migrants que són a bord de l''Ocean Viking', el vaixell de Metges sense Fronteres (MSF) i SOS Méditerranée, han començat a ser transferits a vaixells de la marina maltesa que els portaran a terra ferma. L'operació es fa en aigües internacionals, i després sis estats europeus -Alemanya, França, Irlanda, Luxemburg, Portugal i Romania– els acolliran.

UPDATE: 356 survivors rescued in the #Mediterranean are now being transferred from the #OceanViking to #Malta on board a maltese military vessel.

After nearly 2 weeks stranded at sea, a coalition of #EU countries finally stepped up to grant them a place of #safety pic.twitter.com/xh5Nrf1foX

— MSF Sea (@MSF_Sea) August 23, 2019



La notícia l'ha donada aquest migdia el primer ministre maltès, Joseph Muscat.

Following discussions with @EU_Commission and a number of Member States, namely #France and #Germany, #Malta has agreed to be part of the solution in the #OceanViking stalemate, which has 356 person on board, without prejudice to its legal position. 1/2 — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) August 23, 2019

El mandatari ha explicat que Malta traslladarà aquestes persones en vaixells de l'armada fora de les aigües territorials i que els portarà "a terra ferma", on seran reubicats als països mencionats. "Cap es quedarà a Malta", ha assenyalat el primer ministre.

Les ONG han celebrat la decisió i reclamen un mecanisme estable, segur i previsible per evitar que cada rescat es converteixi en una crisi. Diversos governs europeus s'han compromès a posar en marxa aquesta plataforma però s'ha arribat a concretar.

🔴 “We are relieved this long ordeal for the 356 people we have on board is finally over. Was it necessary to impose two weeks of excruciating wait for rescued people to be disembarked?” says Jay Berger, MSF project coordinator on board the #OceanViking https://t.co/7okcUU3k18 — MSF Sea (@MSF_Sea) August 23, 2019

SOS Méditerranée va advertir que l'embarcació necessitava una solució urgent per desembarcar els menors perquè la situació s'estava degradant molt ràpidament. “No sabem quant de temps aguantarem”, va dir a l'ARA la directora de l'organització, Caroline Abu-Sada.

L''Ocean Viking' va fer quatre rescats successius els passats 9 i 12 d'agost i des de llavors espera a una distància equidistant d'Itàlia i Malta que algun país europeu li autoritzi un port segur per desembarcar.