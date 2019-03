Theresa May, en temps de descompte

Una Theresa May més desprestigiada i contra les cordes que mai va convocar ahir a la tarda, a la seva residència oficial de camp –la mateixa on es va pactar un acord sobre el Brexit l’estiu passat que va saltar pels aires en menys d’una setmana, amb la dimissió de dos ministres–, alguns dels pesos pesants del sector 'brexiter' del seu partit en un intent desesperat de trobar una sortida a la paràlisi pròxima al col·lapse en què està el govern britànic. També hi van prendre part diferents membres del seu executiu.

Segons fonts esmentades per diferents mitjans, entre altres el 'Daily Telegraph' i el 'Sun', May hauria pogut insinuar una renúncia poc menys que immediata si en els pròxims dies el seu pla de sortida de la Unió Europea (UE) pactat amb Brussel·les el novembre del 2018 era sancionat pel Parlament.

És fonamental, per a aquesta operació tan difícil, el concurs d’homes com Dominic Raab, exministre del Brexit; Boris Johnson, d’Exteriors; Jacob Rees-Mogg, diputat que lidera l’ala més dretana del Partit Conservador; Ian Duncan Smith, un altre 'brexiter' exlíder 'tory' a la dècada passada; David Davis, un altre exministre del Brexit; Steve Baker, un diputat que aposta pel no acord, i Damien Green, ex número 2 de May fins a la seva dimissió per acusacions d’assetjament sexual a finals del 2017. Tots ells eren a les converses que van tenir lloc ahir. Per la banda del govern, entre altres hi van participar Michael Gove, responsable de Mediambient; David Lidington, número 2 'de facto' del gabinet, i l’actual cap de files del grup conservador al Parlament, Julien Smith.

Downing Street va emetre un comunicat molt breu al final de la reunió en què, de manera molt genèrica, va informar que s’havien abordat les possibilitats que té el govern de fer aprovar el pla de May, derrotat dues vegades, al gener i fa deu dies.

Malgrat el possible sacrifici de May a canvi de l’acord, alguns dels assistents, com el diputat Steve Baker, havia piulat hores abans de la trobada que, “abans que un mal acord, millor celebrar eleccions generals”, una prova més de les dificultats amb què xoca Downing Street a l’hora d'aprovar el pacte amb la Unió Europea. Unes dificultats que ahir es van fer molt evidents pels rumors de cop contra May, tant des del sector 'brexiter' com des del 'remainer', de què informaven en les seves edicions impreses el 'Sunday Times' i el 'Mail on Sunday'.

La presumpta trama contra la primera ministra May, però, va quedar desbaratada abans fins i tot que comencés a concretar-se. Els dos suposats candidats a substituir-la de manera interina –Michael Gove, pels 'brexiters', i David Lidington, pels 'remainers'– van desmentir qualsevol temptació regicida i van declarar públicament el seu suport incondicional a la 'premier'.

Les dues intervencions van recordar alguns fragments dels guions de 'House of Cards', un 'thriller' polític amb Westminster com a escenari central en els mesos posteriors a la caiguda de Margaret Thatcher, el novembre del 1990. La sèrie britànica és a l’origen de la molt més recent nord-americana amb el mateix títol, que s’emet a través de Netflix.

Una altra de les intervencions destacades en els mitjans de comunicació ahir va ser la del ministre d’Hisenda, Philip Hammond, un dels més fervents defensors de quedar-se a la Unió durant la campanya del referèndum, ara del pla de May i, fins i tot, d’un acostament més pròxim al bloc. Hammond va provocar ahir la ira dels 'brexiters' quan va assegurar a Sky News que la defensa d’un segon referèndum és “una proposició perfectament coherent, que mereix ser considerada”.

Avui a les deu matí el govern es reunirà en un ambient de crispació i incertesa en el qual pot succeir qualsevol cosa. Ja fa mesos que les reunions del gabinet són pràcticament públiques, perquè minuts després que acabin les xarxes socials van plenes de filtracions fetes pels mateixos ministres, prova de la descomposició del govern.