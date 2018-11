Theresa May acut al Parlament per vendre el seu Brexit i desafia el líder laborista, Corbyn, a un debat televisiu

Theresa May comença aquest dilluns al Parlament els disset dies més decisius dels seus dos anys i mig de lideratge a Downing Street. A primera hora de la tarda compareixerà als Comuns per intentar convèncer els diputats que si no s'aprova el pla del Brexit signat i ratificat diumenge per la Unió Europea (UE) el país caurà en la "incertesa i en més divisió". La seva croada serà, a la pràctica, una curta i molt especial campanya electoral, en certa forma revàlida de la que va tirar endavant el 2017, i en què va acabar perdent la majoria absoluta de què disposava.

En una carta oberta adreçada a tot el país, i publicada al mateix temps que a Brussel·les es reunien els líders comunitaris per formalitzar el divorci, la primera ministra prometia que lluitarà amb "cor i ànima" per aconseguir la llum verda de ses senyories. May s'enfronta a una tasca gegantina. Fa front a una oposició interna del seu partit, que considera el seu pacte "el pitjor dels dos mons", en paraules de l'exministre d'Exteriors Boris Johnson, i que deixaria el país en una situació "pitjor que si es quedés a la UE", com va dir divendres Dominic Raab, l'exministre del Brexit, que va dimitir fa deu dies.

El missatge conjunt de la UE i del govern de May és que no hi ha cap possibilitat d'un altre acord, i que el que s'ha signat no només és el millor per a totes dues parts, sinó l'únic possible. Si el Parlament el refusa, May assegura que es tornarà "a la casella de sortida". I si es confirma aquesta possibilitat, totes les opcions són possibles: des d'una nova negociació que ara tothom descarta fins a eleccions generals, un divorci sense acord o un nou referèndum.

Amb tot, les declaracions que ha fet el president francès al final de la cimera, vinculant el futur acord comercial a la possibilitat que els pescadors del seu país tinguin accés a les aigües territorials britàniques, ha estat interpretat com un torpedo a la línia de flotació de May. Així ho ha assegurat el corresponsal europeu de 'The Sun', Nick Gutteridge.

Bombshell from Macron who suggests if EU doesn't get what it wants on fishing it'll force UK into backstop customs union. WA says fisheries deal should be done by July 2020 so coincides with decision on whether to trigger backstop. Brexiteer MPs' worst nightmare about May's deal. — Nick Gutteridge (@nick_gutteridge) November 25, 2018

Segons van informar diumenge el 'Sunday Times' i el 'Sunday Telegraph', un grup de 'remainers' del seu govern, entre els quals el ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt, i el del Tresor, Philip Hammond, conspirarien amb els socis nord-irlandesos del Partit Unionista Democràtic per demanar un nou pacte, a l'estil del que té Noruega, si el pla de la 'premier' s'ensorra.

Theresa May necessita 320 vots per aconseguir l'aprovació de l'acord. Però segons diferents mitjans britànics, de moment com a mínim més de noranta diputats conservadors i els deu dels socis nord-irlandesos del DUP li han girat l'esquena. L'oposició laborista, els liberal-demòcrates, els nacionalistes escocesos, els gal·lesos i els verds fan pràcticament impossible que pugui capgirar els actuals números en contra. Amb tota probabilitat, la votació tindrà lloc el 12 de desembre, després de deu dies de debats.

A la desesperada, per atraure dissidents laboristes en suport seu, May desafiarà el líder laborista, Jeremy Corbyn, a un debat televisat per defensar el seu pacte, segons informa aquest dilluns el 'Daily Telegraph'. May es va negar a un enfrontament similar, cara a cara, en les eleccions de l'any passat.

540x306 Portada del 'Daily Telegraph' d'aquest dilluns Portada del 'Daily Telegraph' d'aquest dilluns

May començarà la seva particular campanya electoral en els districtes conservadors que van votar per sortir de la Unió i amenaçarà implícitament els seus diputats dient-los que o voten a favor del seu acord o seran apartats en les properes eleccions. Però les posicions estan molt definides. És el cas, per exemple, de la parlamentària conservadora Anna Soubry per Broxtowe, al districte de Nottingham, al centre d'Anglaterra, que fa deu dies va rebre "una molt seriosa amenaça de mort", segons les seves pròpies paraules a aquest corresponsal. Soubry defensa la celebració d'un segon referèndum malgrat que la població a què serveix va votar majoritàriament sortir de la UE.

El debat que tindrà lloc aquest dilluns a la tarda al Parlament tornarà a ser un termòmetre de les possibilitats reals que té May d'aconseguir salvar-se i salvar el seu pla i de la magnitud gegantina de la tasca que té al davant. Passi el que passi el 12 de desembre, però, encara ho serà més unificar un país del tot dividit des que David Cameron va promoure un referèndum sobre la UE el 2016.