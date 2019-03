Amenacen de mort Jacinda Ardern des d'un compte de Twitter supremacista blanc

La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, ha rebut amenaces de mort des d'un compte de Twitter que contenia missatges de supremacisme blanc. El tuit, que va estar penjat 48 hores abans de ser esborrat, va ser enviat al perfil d'Ardern després de l'atemptat supremacista que va deixat 50 morts a dues mesquites de Christchurch divendres passat, i contenia una fotografia amb una pistola i la frase: "Tu seràs la següent". La policia del país està investigant qui hi ha darrere de l'amenaça, segons Efe.

Ardern ha presidit aquest divendres l'acte de pregària i homenatge a les víctimes, que ha reunit fins a 20.000 persones en silenci a Hagley Park, davant de la mesquita d'Al Noor de Christchurch, on divendres passat van ser assassinades la majoria de les víctimes.

Amb el cap cobert amb un vel i vestida totalment de negre, la primera ministra ha fet un breu discurs seguit de dos minuts de silenci. "Nova Zelanda plora amb vosaltres, tots som un", ha dit.

Les agents de policia que custodiaven l'acte i altres dones presents no musulmanes portaven també un mocador al cap en senyal de solidaritat amb la comunitat islàmica, colpejada per aquest mortífer atac terrorista. El moviment #headscarfforharmony s'ha estès a la xarxa i ha impulsat aquest gest.

651x366 "Tots som un": Jacinta Ardern presideix l'homenatge a les víctimes de l'atac supremacista / Reuters "Tots som un": Jacinta Ardern presideix l'homenatge a les víctimes de l'atac supremacista / Reuters

La majoria de les víctimes del pitjor tiroteig massiu de Nova Zelanda eren immigrants o refugiats procedents de països com el Pakistan, l'Índia, Malàisia, Indonèsia, Turquia, Somàlia, l'Afganistan i Bangladesh.

L'imam d'Al Noor, Gamal Fouda, supervivent de la massacre, ha oficiat la pregària. "Ens han trencat el cor, però no estem trencats. Estem vius, estem junts, estem decidits a no deixar que ningú ens divideixi", ha dit.



"Per a les famílies de les víctimes, els vostres éssers estimats no van morir en va. La seva sang rega les llavors de l'esperança", ha afirmat, en una oració emesa en directe a tot l'estat. Durant aquesta jornada de record i homenatge, desenes de milers de persones han format també cadenes humanes davant de les mesquites del país i han oficiat oracions silencioses en escoles, cafès i oficines.

651x366 L'imam de la mesquita de Noor, supervivent de l'atac supremacista, en la pregària d'homenatge a les víctimes. / Reuters L'imam de la mesquita de Noor, supervivent de l'atac supremacista, en la pregària d'homenatge a les víctimes. / Reuters

A Christchurch, familiars de les víctimes mortals de la massacre, 26 de les quals han estat enterrades amb un funeral conjunt, s'han reunit per seguir l'oració de l'imam. L'autor de l'atac, el supremacista blanc de 28 anys Brenton Tarrant, està en presó preventiva i es presentarà davant dels tribunals el 5 d'abril.



En el seu discurs de 20 minuts, l'imam Fouda ha agraït també la resposta de la primera ministra a la tragèdia, que l'ha portada a aprovar una nova llei per prohibir les armes semiautomàtiques i d'estil militar. "És una lliçó per als líders mundials", ha dit.

Alhora, el clergue musulmà ha denunciat la "islamofòbia" encara present en una part de la societat global. "La islamofòbia és real. És una campanya orientada a influir en la gent per deshumanitzar i generar una por irracional als musulmans. Por pel que vestim, por pel que mengem, por per com preguem", ha dit.