Trump, sobre l''impeachment': "M'ho estic passant bé"

"No sé vosaltres, però jo m'ho estic passant bé". La frase, pronunciada per un president que acabava d'incorporar-se a l' exclusiu club dels mandataris imputats políticament amb un impeachment, és pur Donald Trump. La va pronunciar en un pavelló de Michigan, on la matinada de dijous [horari català] va seguir el resultat de la votació del Congrés. El president va triar envoltar-se de milers d'incondicionals i reaccionar a temps real al que passava a Washington. Tot i que els llibres d'història reservaran un capítol a la votació al Capitoli per la seva gravetat, la premsa del dia no ha pogut evitar publicar aquest dijous el que va passar en un míting aliè a la gravetat de la jornada.

Durant més de dues hores, Donald Trump va divagar sobre temes tan profans com la falta de potència dels rentavaixelles actuals, l'aigua que malgasten els vàters o com de ben plantats són els pilots dels avions F-35, més fins i tot que Tom Cruise a la pel·lícula Top Gun.

Però un cop arribat el moment de la veritat, un cop es van recomptar els vots a la Cambra de Representants, el president es va dedicar a denigrar els demòcrates. Fins i tot a celebrar, entre la gresca generalitzada, que dos dels seus congressistes havien votat en contra d'imputar-lo per abús de poder i tres més en contra de fer-ho per obstrucció. "Realment no sento que estiguem sent imputats", va compartir Trump. Un plural que explica molt bé el rol que s'atorga el president.

A través de Twitter, va compartir una fotografia seva en què apunta l'observador amb el dit i on es pot llegir: "En realitat no van darrere meu. Van darrere teu. Jo soc al mig". I és que Donald Trump es presenta davant els seus seguidors com l'antiheroi que s'interposa entre els ciutadans i l'elit corrupta de Washington, incidint d'aquesta manera en la idea compartida pels republicans que el Partit Demòcrata està intentant anul·lar els resultats electorals del 2016.

El mestre de la incorrecció política va anar fins i tot més enllà dels límits que alguns dels seus fidels són capaços de pair i va suggerir que el difunt congressista John Dingell, mort al febrer, és a l'infern. Ho va fer després d'imitar i ridiculitzar el ploriqueig de la seva viuda, la demòcrata Debbie Dingell, el pecat mortal de la qual va ser haver votat minuts abans a favor de l' impeachment.