Trump cessa el director de l'agència governamental que va negar el frau electoral

“Honorat d’haver-vos servit. Ho vam fer bé. Defensar avui, assegurar demà”. Amb aquest tuit fixat al seu compte personal, el fins ahir director de l’Agència de Ciberseguretat i Seguretat de les Infraestructures (CISA, en les sigles en anglès) del govern dels Estats Units, Chris Krebs, s’acomiada del càrrec. Amb un altre tuit, la nit de dimarts, el president Donald Trump el va fer fora del govern –la CISA depèn del departament d’Interior– per haver-se atrevit a assegurar que les eleccions del 3 de novembre van ser “les més segures de la història” i que “no hi ha cap evidència” de frau electoral.

Ni tan sols els informes del seu propi govern han aconseguit aturar la piconadora Trump i la seva campanya de descrèdit dels resultats electorals que donen la victòria a Joe Biden. Aquest mateix dimecres semblava que el president Trump no tenia més feina a fer que tuitejar i retuitejar missatges sobre el suposat frau electoral. "A Detroit, hi ha molts més vots que persones. No es pot fer res per reparar aquesta estafa gegantina. He guanyat a Michigan!", assegurava.

In Detroit, there are FAR MORE VOTES THAN PEOPLE. Nothing can be done to cure that giant scam. I win Michigan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

La nit de dimarts, però, el comtat de Wayne, al qual pertany Detroit i el més poblat de l’estat de Michigan, va certificar finalment els resultats favorables a Biden, tot i que després de certa polèmica. La junta electoral del comtat, formada per dos demòcrates i dos republicans, no va poder certificar els resultats en una primera votació que va quedar empatada a dos vots, amb els dos membres republicans negant-se a certificar la victòria de Biden, cosa que Trump va felicitar al seu compte de Twitter. Però tres hores després, i davant l’allau de crítiques a les xarxes socials –acusacions de racisme incloses, ja que la població de Detroit és majoritàriament afroamericana–, es va repetir la votació i els membres republicans van sumar-se als demòcrates per certificar finalment els resultats del comptat.

Nou recompte a Wisconsin

Però Trump no defalleix i segueix esgotant tot el seu arsenal. Aquest dimecres ha demanat un recompte parcial dels vots a Wisconsin (a només dos comptats), un altre dels estats clau del centre del país que el 2016 havia escollit Trump i aquest cop s’ha decantat per Biden per un marge de 20.000 vots. Com que la diferència de vots és de més del 0,25%, la campanya de Trump haurà de pagar la factura del recompte.

A l’estat de Geòrgia, el recompte manual de tots els vots que va demanar Trump havia de finalitzar just aquesta mitjanit (matinada catalana), per donar temps a la junta electoral de l’estat a certificar els resultats com a molt tard divendres. Organitzacions independents com el Comitè d’Advocats pels Drets Civils sota la Llei denuncien les “pressions” per “obstruir” el recompte que està duent a terme, en aquest estat i també en Nevada i Arizona, el senador republicà Lindsey Graham, estret aliat de Trump. “Un servidor públic utilitzant el seu càrrec per pressionar potencialment un funcionari estatal perquè descarti vots que han sigut dipositats per votants reconeguts és molt preocupant, i no hauria de ser tolerat en una democràcia com la nostra”, denunciaven en un comunicat.

Graham sobre el terreny i Trump a través de Twitter insistien a desacreditar el recompte a Geòrgia, on Biden hauria guanyat per una diferència de 14.000 vots. El responsable del sistema electoral en aquell estat, Gabriel Sterling, explicava a la mateixa xarxa social que s’havien detectat alguns errors durant el recompte manual, però que fins i tot corregint el recompte d'aquestes paperetes el resultat final no variava.

Cada cop sembla més clar que la campanya de Trump no tindrà cap efecte pràctic sobre els resultats, però l’efecte psicològic és evident. Segons una enquesta de Reuters-Ipsos publicada ahir (amb trucades fetes entre el 13 i el 17 de novembre), el 52% dels votants republicans creuen que Trump va guanyar les eleccions. En general, el 73% dels enquestats deien que havia guanyat Biden, però si els preguntaven si havia guanyat “legítimament” els republicans majoritàriament deien que no.

Pelosi, reelegida

Mentrestant, els demòcrates han tornat a escollir Nancy Pelosi com la seva nominada a portaveu de la Cambra de Representants. El president electe, Joe Biden, intentava posar-se a treballar en la gestió del covid-19, malgrat l’obstruccionisme de Trump, amb una trobada virtual amb els treballadors sanitaris que són a la primera línia de la resposta a la pandèmia. Mentrestant, el president en funcions no tenia cap acte a la seva agenda pública, i seguia tuitejant denúncies de frau electoral des del Despatx Oval.