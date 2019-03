Trump va fer que el seu gendre tingués accés al més alt secret tot i les reticències dins el govern

El president dels EUA, Donald Trump, va ordenar l'any passat al seu cap de servei que concedís al seu gendre, Jared Kushner, un permís de seguretat per tenir accés a continguts d'alt secret, sense fer cas de les inquietuds expressades pels responsables d'intel·ligència i pel màxim advocat de la Casa Blanca, segons han informat quatre persones coneixedores de l'afer.



La decisió de Trump el maig de l'any passat va preocupar els alts càrrecs de l'administració fins al punt que almenys un, el cap de personal de la Casa Blanca a l'època, John F. Kelly, va escriure un memoràndum intern sobre com s'havia "ordenat" donar a Kushner el permís de seguretat.



L'advocat de la Casa Blanca de l'època, Don McGahn, també va escriure un memoràndum intern que resumia les inquietuds que s'havien plantejat sobre Kushner, incloses les de la CIA, i com McGahn havia recomanat que no se li donés el permís.



La divulgació d'aquests documents contradiu les declaracions fetes pel mateix president Trump, que en una entrevista al Despatx Oval amb 'The New York Times' el gener passat va dir que no havia tingut cap paper en el permís de seguretat d'alt secret obtingut pel seu gendre. L'advocat de Kushner, Abbe D. Lowell, també va dir que en el moment en què es va atorgar l'autorització l'any passat el seu client va passar per un procés estàndard. Ivanka Trump, la filla gran del president i dona de Kushner, va dir el mateix fa tres setmanes.



Les preocupacions expressades per alts càrrecs de la Casa Blanca sobre el permís al gendre de Trump tenien a veure amb els seus vincles i els negocis immobiliaris de la seva família amb governs i inversors estrangers, i sobre els contactes que mantenia amb estrangers que en un principi no havia declarat i que finalment va admetre.

No es coneix l'abast total de les inquietuds dels funcionaris d'intel·ligència sobre Kushner, però sí que tant l'FBI com la CIA van preguntar sobre els seus contactes estrangers i empresarials, inclosos els relacionats amb Israel, els Emirats Àrabs Units i Rússia, segons les persones coneixedores dels fets. Kushner, de fet, ha passat aquesta setmana a l'estranger treballant en un pla de pau a l'Orient Mitjà. Entre les seves reunions es va trobar amb Mohammed bin Salman, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita.



Tot i que el president té l'autoritat legal per atorgar una autorització, en la majoria dels casos és l'oficina de seguretat del personal de la Casa Blanca qui determina sobre si cal concedir-la o no, després que l'FBI n'hagi fet una verificació. Si s'encalla a l'oficina de seguretat del personal –cosa poc habitual–, l'advocat de la Casa Blanca pren la decisió. En casos poc freqüents el president s'hi implica i la concedeix ell mateix.



En el cas de Kushner els funcionaris de la divisió de personal estaven dividits sobre si atorgar-li o no una autorització d'alt secret. El maig del 2018, l'oficina de l'advocacia de la Casa Blanca, que en aquella època estava dirigida per McGahn, va recomanar a Trump que no es donés una autorització d'aquest nivell a Kushner. Però l'endemà el president va ordenar a Kelly que se li concedís el permís de totes maneres, segons persones que saben com van anar els esdeveniments.

Preguntada aquest dijous sobre els informes que contradiuen el relat del president, la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, només va dir: "No comentem cap autorització de seguretat".



Peter Mirijanian, portaveu de l'advocat Lowell, va dir dijous: "L'any 2018 la Casa Blanca i els responsables de les autoritzacions de seguretat van afirmar que el permís de Kushner es va gestionar seguint el procés habitual sense pressió de ningú. Això va ser transmès als mitjans de comunicació en aquell moment, i les noves dades, si són precises, no canvien el que es va afirmar en aquell moment".



Durant la campanya presidencial del 2016, Kushner formava part d'un grup que es va reunir a la Torre Trump amb una advocada russa que deia tenir "draps bruts" de la seva rival política, Hillary Clinton. I durant el període de transició, entre les eleccions i la presa de possessió, Kushner va mantenir una reunió amb l'ambaixador rus a l'època, Serguei Kisliak, i el cap d'un banc estatal de Rússia.

Quan va demanar l'autorització de seguretat, no va revelar aquestes reunions i posteriorment va haver de fer esmenes a aquesta sol·licitud. Els seus ajudants en aquell moment van insistir que havia omès involuntàriament aquestes reunions.