Trump, favorable a restringir la venda d'armes pels que tenen antecedents federals

La Casa Blanca ha anunciat que el president Donald Trump dona suport als esforços per millorar la verificació dels antecedents penals per als compradors d'armes, com a resposta a l'últim tiroteig en un institut de Florida en què un antic estudiant va matar a trets 17 persones.

Segons la portaveu del govern, Trump va parlar amb el senador republicà John Cornyn sobre un projecte de llei bipartidista que impulsa juntament amb el demòcrata Chris Murphy per restringir la venda d'armes als compradors amb antecedents penals federals.

Arran del tiroteig a l'institut de Parkland, s'han succeït les mostres de rebuig a la proliferació d'armes al país, que cada dia es cobra la vida d'una quarantena de persones. El col·lectiu que més s'ha mobilitzat és el dels estudiants que han expressat públicament la indignació per la nova matança i han reclamat accions per modificar les lleis.

Trump, que va visitar els supervivents del tiroteig de Parkland, abans de passar el cap de setmana a la seva propietat de Palm Spring, és un gran defensor dels drets de les armes i durant la campanya es va fer amb el suport de la poderosa Associació Nacional del Rifle, que va abonar milions de dòlars.

Molts dirigents republicans s'oposen a mesures per restringir la venda d'armes, emparant-se en la Segona Esmena de la Constitució dels Estats Units de protecció del dret a portar armes.