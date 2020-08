La UE acorda iniciar el procés per augmentar les sancions a Bielorússia

La Unió Europea endurirà les sancions a Bielorússia. Els ministres d’Exteriors dels Vint-i-set han acordat en un consell d’Afers Exteriors extraordinari engegar el procés per imposar més sancions a Minsk, segons han confirmat fonts europees a l’ARA. La UE “no accepta” el resultat de les eleccions, ha assegurat l’alt representant per a Afers Exteriors, Josep Borrell.

Però tot i que la trobada va ser convocada d’emergència, com que s'ha fet via videotrucada les mesures que s’hi poden acordar són limitades. És a dir, es considera una trobada informal i per tant no s’hi poden prendre decisions formals, com podria ser la imposició de sancions. El següent pas és elaborar una llista de persones a les quals es prohibirà l’entrada a la UE i se’ls congelaran els actius dins de la Unió.

Les intencions de la Unió respecte a les sancions eren clares des de bon matí. Abans d’iniciar la trobada, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, demanava “sancions addicionals” contra aquells que violen els “valors democràtics o abusen dels drets humans” a Bielorússia.

En un comunicat publicat dimarts i acordat amb els Vint-i-set, Borrell assegurava que les eleccions bielorusses no havien estat “ni justes ni lliures”. L’alt representant denunciava l’ús “desproporcionat i inacceptable” de la violència per part de les forces policials i demanava l’alliberament dels detinguts.

La Unió Europea ja havia imposat amb anterioritat sancions a Bielorússia, però n’havia retirat una part fa cinc anys després de l’alliberament de diversos presos polítics. Des de llavors les relacions entre el bloc comunitari i l’antic membre de l'URSS havien millorat. Però les eleccions d’aquest diumenge han estroncat l’acostament.