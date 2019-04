L’Uruguai escapça la cúpula militar per haver amagat un assassinat

Crisi institucional sense precedents a l’Uruguai per la confessió d’un oficial que va reconèixer davant un tribunal militar haver fet desaparèixer un detingut en un riu el 1973, durant la dictadura militar, i malgrat això va ser absolt. En un any electoral, el president uruguaià, Tabaré Vázquez, ha assumit ràpidament “la responsabilitat política” i ha cessat el ministre de Defensa, Jorge Menéndez, el seu número dos, així com el nomenat recentment comandant en cap de l’exèrcit, José González, i el cap de l’estat major, Alfredo Erramún, i tres generals més.

La purga respon a la publicació d’una investigació del diari El Observador en què es revelava que la cúpula militar va amagar que el tinent general ja retirat José Gavazzo havia reconegut davant d’un tribunal militar haver llançat al riu Negro el cos del guerriller tupamaro Roberto Gomensoro, considerat el primer desaparegut polític de la dictadura, que va governar el país fins al 1985. Malgrat la confessió, el tribunal no va considerar que el delicte fos cap deshonor per al cos i Gavazzo va sortir sense càstig. La signatura del president Vázquez apareix en la resolució d’homologació al costat de la del subsecretari de Defensa, Daniel Montiel. Davant la justícia civil, l’exmilitar, però, va mentir. La investigació periodística assenyala que Gavazzo també seria el responsable de la desaparició i assassinat de María Claudia García de Gelman, neboda del poeta Juan Gelman.

Tabaré Vázquez va destacar la importància del descobriment i va admetre que suposa “la ruptura del pacte de silenci” sobre les atrocitats de la dictadura militar. “Avui ningú pot dir que no hi va haver morts a les casernes i en unitats militars i que no hi va haver intenció de fer desaparèixer gent”, va indicar el president, que va disculpar-se per haver signat la resolució d’exculpació de Gavazzo, i es va justificar dient que no pot llegir les 50 resolucions que firma cada dia.

La fiscalia també ha actuat d’ofici en aquest cas i haurà de determinar la responsabilitat dels tribunals militars perquè no van comunicar a la justícia ordinària els delictes confessats.