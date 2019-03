Veneçuela es torna a quedar a les fosques

Veneçuela, sumida en una profunda crisi política que sembla que no tenir fi, s'ha tornat a quedar sense llum. Dimarts a la matinada una bona part del país ha patit dues apagades elèctriques que han intensificat, encara més, el malestar i la precarietat amb què viu la majoria de la població.

La primera apagada ha tingut lloc a les 13.23, hora local. Els carrers de la capital, Caracas, han vist com els semàfors, el metro i la majoria d'establiments quedaven sense servei. El govern de Nicolás Maduro, com ja va fer durant l'apagada elèctrica de fa deu dies –la més llarga que es recorda al país, pràcticament una setmana–, ha assegurat que la llum se n'ha anat a conseqüència d'un atac a la xarxa elèctrica, suposadament orquestrada per l'oposició.

"Han atacat una de les línies que ve de Guri, i també han atacat les línies que distribueixen l'electricitat", ha apuntat la vicepresidenta Delcy Rodríguez durant una compareixença a la televisió estatal.

Aquesta primera aturada s'ha pogut solucionar amb relativa rapidesa, si es compara amb episodis anteriors. A les 20.15, hora local, "pràcticament tot el servei a escala nacional s'havia recuperat", ha subratllat Rodríguez.

Però només dues hores després una altra apagada ha tornat a deixar Veneçuela a les fosques. Eren les 21.50 i el ministre de Comunicació, Jorge Rodríguez, ha defensat que l'avaria era provocada, un cop més, per un atac extern, en referència a l'autoproclamat president del país, Juan Guaidó, i amb la possible col·laboració dels Estats Units, que des del primer moment van confirmar el suport al líder opositor.

"L'atac ha tingut lloc al pati dels autotransformadors de la central hidroelèctrica de Guri, estem avaluant en aquest moment l'abast dels danys", ha dit Rodríguez, que ha demanat "tranquil·litat" i confiança" a la població, i ha afirmat que tots els equips de l'empresa elèctrica Corpoelec treballaven per aconseguir "guanyar aquesta guerra elèctrica".

L'acusació de Guaidó

A l'altra banda del tauler, Juan Guaidó, que compta amb el reconeixement de més de mig centenar de països, ha responsabilitzat, com en totes les altres ocasions, "el règim de Maduro" d'aquestes avaries. "Estan mentint per no assumir la seva responsabilitat en aquesta crisi homicida. I, a més, estan posant en risc el poc que queda dret de la infraestructura elèctrica nacional", ha defensat Guaidó a través del seu compte de Twitter.

Mienten para no asumir su responsabilidad en esta crisis homicida. Y además están poniendo en riesgo lo poco que queda en pie de la infraestructura eléctrica nacional. #ApagónRojo — Juan Guaidó (@jguaido) 25 de març de 2019

En un altre tuit ha llançat una nova advertència a Maduro. "Enmig de l'angoixa de la foscor, quan la nostra gent necessita certesa davant l'angoixa d'una nova apagada, ¿com s'atreveixen a continuar repetint les excuses de la 'guerra elèctrica' i el sabotatge? Són mentiders i corruptes", ha etzibat. "En aquest moment estem determinant accions per expressar la indignació d'un poble sencer que ja no tolerarà més mofes dels culpables dels desastre que és actualment Veneçuela", ha afegit.

El líder opositor ha assegurat que la primera apagada ha afectat almenys 17 estats i ha comportat la pèrdua del subministrament al 57% del país.

"Encara que pretenguin amagar la situació que el poble viu diàriament amb falses acusacions, tots sabem què hi ha al darrere de l'apagada d'avui", ha continuat Guaidó.

Un cop més, doncs, l'oposició veneçolana ha reiterat que el govern de Maduro és el responsable de les avaries en el sistema elèctric, i ha assenyalat que la ineptitud i la mala gestió dels milionaris recursos destinats al sector elèctric són les causes reals dels talls.