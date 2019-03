La Xina i Etiòpia deixen a terra els nous Boeing 737 després de l'últim accident

Després de l'accident aeri de diumenge a Etiòpia en què van morir les 157 persones que viatjaven en el vol entre Addis Abeba i Nairobi, els governs de la Xina i d'Etiòpia han decidit deixar a terra tota la flota de Boeing 737 MAX 8. Es tracta del segon accident amb aquest nou tipus d'avió, després que un d'aquests aparells s'estavellés l'octubre a Indonèsia.

La companyia ho ha anunciat en un missatge a Twitter, en què afegeix que, tot i que no s'han pogut aclarir encara les causes de l'accident, han decidit prendre aquesta mesura extra de seguretat.

Hores abans les autoritats d'aviació xineses havien ordenat deixar a terra tots els aparells d'aquest model que operen al país, "davant del fet que els dos accidents amb els nous Boeing 737-8 presenten certes similituds". Segons el regulador, la mesura s'inscriu "en el principi de tolerància zero i l'estricte control de riscos de seguretat". L'organisme apunta que contactarà amb les autoritats nord-americanes abans de restablir els vols. A la Xina hi operen uns 60 aparells d'aquest model en una dotzena de companyies aèries.

La companyia de les illes Caiman Cayman Airways també ha deixat a terra els seus dos avions d'aquest model i ha anunciat que "prioritza la seguretat dels seus passatgers i tripulació".



Des del 2017 s'han posat en funcionament arreu del món 300 Boeing 737-MAX i se n'han encarregat més de 5.000.

A Etiòpia, el Parlament ha declarat un dia de dol nacional, mentre continuen els treballs de recuperació de les restes de les víctimes i de l'aparell a la zona de l'accident. La majoria de les víctimes són kenianes i, entre la trentena de nacionalitats, hi ha xinesos, britànics, etíops i dos espanyols.

L’aparell era un Boeing 737 MAX pràcticament nou. Feia quatre mesos que l’havien estrenat i, segons la companyia, no havia presentat cap problema. El pilot de la nau, però, va alertar que tenia problemes quan duia només sis minuts de vol i va sol·licitar tornar a l’aeroport d’Addis Abeba. Poc després el radar en va perdre el rastre.

És el mateix model que l’octubre de l’any passat es va estavellar en circumstàncies similars al mar de Java quan feia 13 minuts que havia sortit de l’aeroport de Jakarta. En aquella ocasió, la propietària de l’aparell era la companyia de baix cost indonèsia Lion Air i tampoc no hi va haver supervivents. Hi van morir els 189 ocupants i els resultats preliminars de la investigació van apuntar al manteniment de l’aparell, la formació del personal indonesi i un error en la substitució d’un sensor. Malgrat aquests indicis, la nord-americana Boeing ha anunciat que reformarà el programari.