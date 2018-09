Una acusació d’agressió sexual sacseja l’aprovació de Kavanaugh

Una acusació d’agressió sexual està suposant un autèntic maldecap per a l’aprovació del candidat de Donald Trump, Brett Kavanaugh, al Tribunal Suprem del Estats Units. La notícia bomba va sorgir primer dimecres passat com un rumor, però diumenge va fer un gir inesperat. Christine Blasey Ford va decidir sortir de l’anonimat i confirmar la denúncia. Aquesta investigadora en psicologia de Califòrnia de 52 anys va assegurar al diari The Washington Post que Kavanaugh la va intentar violar fa més de trenta anys, quan eren adolescents.

Les seves declaracions explosives han enfangat l’aposta del president nord-americà per enfortir la majoria conservadora al tribunal més elevat del país. Trump i els republicans esperaven una confirmació fàcil i ràpida. Ahir, però, diversos senadors dels dos partits van demanar endarrerir la votació al comitè judicial del Senat sobre la nominació de Kavanaugh, prevista per a aquest dijous. Volen escoltar la suposada víctima del candidat al Suprem.

Tant Ford com Kavanaugh van afirmar ahir que estan disposats a testificar davant la cambra alta. El candidat de Trump ha negat de manera rotunda les acusacions i ha dit que no té cap intenció de retirar la seva candidatura. Des de la Casa Blanca el president nord-americà li va donar suport, tot i que es va mostrar a favor d’“escoltar tothom”, encara que això suposi endarrerir una mica la confirmació de Kavanaugh.

Un altre moment #Metoo

La denúncia de Ford ha evocat la que va fer Anita Hill contra l’ara jutge del Suprem Clarence Thomas a principis dels anys 90. Al final, Thomas va ser ratificat en aquest càrrec vitalici, però el destí de Kavanaugh és imprevisible en plena època del moviment #Metoo. Des del seu esclat mediàtic, diversos polítics han dimitit, directius han sigut acomiadats i actors i comediants han renunciat a les seves carreres per casos d’assetjament sexual.

Kavanaugh encara té moltes possibilitats de ser confirmat a finals d’aquest mes. Però alguns republicans temen que el cas vigoritzarà encara més els votants demòcrates i especialment les dones. Les acusacions de Hill al Senat i la posterior aprovació de Thomas van provocar una elecció rècord de 47 dones legisladores a la cambra baixa i de quatre senadores en les eleccions del 1992. En els anys de Trump, les dones tornen estar motivades, amb una altra xifra rècord de candidatures: 185.

En les audiències de Kavanaugh, els senadors demòcrates van atacar algunes de les seves opinions conservadores sobre l’avortament. Si és confirmat, el jutge d’apel·lacions de Washington i exassessor legal de George W. Bush podria ser clau per revocar el cas de Roe contra Wade, que va legalitzar l’avortament a tots els Estats Units.

El president del comitè judicial del Senat, el republicà d’Iowa Charles Grassley, es va afanyar ahir a organitzar diverses conferències telefòniques perquè els senadors demòcrates i republicans puguin parlar tant amb Ford com amb Kavanaugh abans de la votació de dijous. El seu objectiu és evitar un retard en el procés per confirmar el candidat de Trump al màxim tribunal a finals de mes. Tot i així, dues dones republicanes, les senadores Lisa Murkowski, d’Alaska, i Susan Collins, de Maine, podrien fer descarrilar aquest calendari. Encara no han revelat si votaran a favor de Kavanaugh, i ahir van explicar a diversos mitjans que es prenen seriosament les acusacions de Ford.

Presumpte intent de violació

La denunciant va explicar al Washington Post que l’aspirant al Suprem estava molt embriagat quan la va “grapejar”, va “refregar-li” el cos i “barroerament” va intentar treure-li la roba. “Vaig pensar que em mataria involuntàriament. Estava tractant d’agredir-me i treure’m la roba”, va dir Ford, de 51 anys. La seva advocada, Debra Katz, va afegir ahir en una entrevista a la televisió CNN que “si no fos per la severa intoxicació [alcohòlica] de Kavanaugh”, la seva client “hauria sigut violada”.

Els presumptes fets van passar en una festa en una casa als afores de Washington l’estiu del 1982, tot i que Ford no recorda la data exacta. Ella tenia 15 anys, i Kavanaugh, 17. La investigadora i professora de la Universitat de Palo Alto va relatar que el jutge, que llavors era un adolescent, “la va acorralar” amb l’ajuda d’un altre amic en una habitació i després la va empènyer cap a un llit. “Quan vaig intentar cridar em va tapar la boca amb la mà”, va dir.

Finalment es va poder escapar quan l’amic de Kavanaugh va saltar damunt d’ells. Els tres van caure a terra i ella va aprofitar per sortir corrent de l’habitació. Ford va assegurar que, des de llavors, no ha parlat amb Kavanaugh i que no va explicar aquests fets a ningú fins al 2012, en una sessió de teràpia de parella amb el seu marit. Els periodistes del Washington Post escriuen en el seu article que han vist les notes de la terapeuta de Ford d’aquella visita. S’hi descriu l’atac d’uns estudiants que dècades més tard es van convertir “en membres molt respectats i d’alt nivell en la societat de Washington”. Però no s’hi menciona el nom de Kavanaugh. En una altra sessió, un any després, la terapeuta considera l’agressió com un “intent de violació”.

“Nego categòricament i inequívocament aquesta acusació. No vaig fer això durant l’institut ni en cap moment”, va assegurar la setmana passada Kavanaugh, de 53 anys, quan es va saber que la senadora de Califòrnia, la demòcrata Diane Feinstein, tenia una carta d’una dona que l’acusava d’haver-la agredit sexualment. Ahir va tornar a negar aquest abús. “Estic disposat a parlar amb el comitè judicial del Senat per refutar aquesta falsa acusació de fa 36 anys i defensar la meva integritat”, va assenyalar en un comunicat difós per la Casa Blanca.

Feinstein va rebre la carta al juliol, però va decidir no compartir-la amb els seus col·legues de partit perquè Ford havia demanat anonimat. Líders republicans i el mateix Trump van criticar que esperés “fins a última hora” per revelar aquestes acusacions.

“Durant molt de temps, quan una dona presentava una denúncia greu d’abús sexual, se la ignorava. Això no pot passar en aquest cas”, va dir el líder dels demòcrates al Senat, Chuck Schumer, que va afegir que el moviment #MeToo ha canviat la manera de pensar sobre l’assetjament.

Tump espera obtenir la confirmació de Kavanaugh i presentar-la com un altre èxit de la seva presidència en les eleccions legislatives del novembre. L’acusació de Ford, segons va assegurar al web Politico un advocat pròxim a la Casa Blanca, no impedirà l’aprovació al Senat de la candidatura de Kavanaugh, perquè si ho fa, “tu, jo i tots, sens dubte hauríem d’estar preocupats”. “Tots podem ser acusats d’alguna cosa”, va reblar. Per la seva banda, el senador de Utah Orrin Hatch va assegurar que es creu Kavanaugh perquè és un home “molt decent”, “honest” i amb una “gran integritat”. Els pròxims dies, i les possibles declaracions de Ford al Senat, seran claus per a les opcions de Kavanaugh.

Un cas que evoca el del jutge Thomas

L’acusació d’abús sexual contra Brett Kavanaugh ha recordat de seguida el cas de l’ara jutge del Tribunal Suprem Clarence Thomas. El 1991, durant les audiències per confirmar-lo a la cort més alta del país, Anita Hill va testificar davant el comitè judicial del Senat que Thomas l’havia assetjat sexualment anys enrere quan era el seu cap en la comissió d’igualtat d’oportunitats d’ocupació del govern nord-americà.

El testimoni televisat de Hill -que va rebre molts atacs- no va impedir l’aprovació de Thomas, el candidat del llavors president nord-americà George Bush pare. Més tard es va saber que el president del comitè judicial, el senador demòcrata Joe Biden, va decidir prescindir del testimoni de dues dones que haurien confirmat les queixes de Hill. El desembre passat, Biden -que podria presentar-se a les presidencials del 2010- es va disculpar i va dir que li hauria agradat poder fer més. Ahir va demanar que s’escolti la pressumpta víctima de Kavanaugh, Christine Blasey Ford, a través d’un comunicat.

Hi ha diferències entre els dos casos. Hill i Thomas eren adults, mentre que Kavanaugh i Ford quan els presumptes fets van ocórrer, eren adolescents. D’altra banda, Hill va acusar Thomas d’assetjament verbal, però no físic com en el cas de Kavanaugh. També els temps són diferents; ara estem en l’era del moviment #Metoo.