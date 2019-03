L'assalt a l'ambaixada nord-coreana a Madrid el va liderar un mexicà que va contactar després amb l'FBI

Un ciutadà mexicà resident als Estats Units anomenat Adrián Hong Chang va liderar el grup de 10 persones que va assaltar l'ambaixada de Corea del Nord a Madrid el 22 de febrer. Cinc dies després va contactar amb l'FBI a Nova York per facilitar el material audiovisual que suposadament havia obtingut en l'assalt.

Així ho recull la causa oberta pel jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que aquest dimarts ha aixecat el secret de sumari d'un cas que investiga delictes de violació de domicili, detenció il·legal, lesions, falsificació documental, amenaces i robatori, presumptament comesos per organització criminal. Després de l'assalt, en què també han estat identificats com a responsables el ciutadà nord-americà Sam Ryu i el sud-coreà Woo Ran Lee, Hong Chang es va desplaçar a Lisboa, on va agafar un vol que va arribar a Nova Jersey el 23 de febrer, i quatre dies després es va traslladar a Nova York i va contactar amb l'FBI.

Segons el relat del jutge, el presumpte líder de l'assalt es va presentar a l'ambaixada a les 16.34 h del 22 de febrer i va demanar veure l'encarregat de negocis, a qui ja coneixia d'una visita prèvia en la qual es va fer passar per empresari. Aprofitant un descuit del personal l'home va deixar passar a l'edifici la resta del grup, que era a l'exterior. Els assaltants portaven matxets, ganivets, barres de ferro i armes curtes simulades, amb les quals "van començar a colpejar violentament els ocupants [de l'ambaixada], fins que van aconseguir reduir-los i col·locar-los manilles i brides per immobilitzar-los".

Una de les persones retingudes va poder saltar des del primer pis i escapar-se per una de les sortides, on va ser vista per un ciutadà que va trucar als serveis sanitaris i a la policia. Després d'establir un perímetre de seguretat, els policies van trucar a la porta, i els va obrir el mateix Hong Chang, que s'havia col·locat a la roba un pin amb la cara del president de la República Popular de Corea, Kim Jong-un. L'home es va presentar com un alt representant nord-coreà i va assegurar als agents que no hi havia cap problema i que, en cas que hi hagués algun ferit, havien de comunicar-ho oficialment al consolat. Després de 60 minuts a la sala de reunions, tres dels assaltants es van endur al soterrani l'encarregat de negocis de l'ambaixada, on, "identificant-se com a membres d'una associació o moviment de drets humans per a l'alliberament de Corea del Nord", el van comminar a desertar de Corea del Nord. Quan l'home els va assegurar que no trairia el seu país i no desertaria, va ser de nou lligat de mans i li van tornar a cobrir el cap amb una bossa negra.

Mentre retenien les persones que hi havia en aquell moment a l'ambaixada, els assaltants es van apoderar d'un parell de 'pen drives', dos ordinadors, dos discos durs (un dels quals d'emmagatzematge d'imatges de seguretat) i un telèfon mòbil. També es van endur tres vehicles propietat de l'ambaixada, amb els quals alguns assaltants van emprendre la fugida a les 21.40 h després de deixar "les persones que havien detingut immobilitzades amb brides i manilles".

Posteriorment, Hong Chang i un altre dels assaltants van sortir de l'ambaixada per la part del darrere i van robar un altre vehicle. Després de l'assalt, Hong Chang va aconseguir arribar als Estats Units i l'endemà de la seva arribada es va posar en contacte amb l'FBI. En aquesta trobada va explicar que havia dut a terme l'assalt per voluntat pròpia junt amb altres persones, "i va donar detalls superficials" del que havia passat dins de l'ambaixada. També va explicar que després de l'assalt els participants s'havien dividit en quatre grups i es van dirigir a Portugal, de forma que estarien ja tots fora d'Espanya.

Pel que sembla, abans de l'assalt Hong Chang hauria contactat amb algú no identificat de l'ambaixada que seria susceptible de "desertar", segons l'acta judicial. De la Mata detalla també tots els preparatius de l'assalt, com quan Hong Chang va comprar en una botiga de Madrid material tàctic i de combat consistent en cinc fundes de pistola d'extracció ràpida, quatre ganivets de combat, sis pistoles simulades HK, quatre ulleres de tir, cinc llanternes tàctiques i cinc manilles de tipus diferents.