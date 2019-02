May es compromet a mantenir la frontera d’Irlanda oberta

A quaranta vuit hores d’entrevistar-se a Brussel·les amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, Theresa May ha insistit aquest dimarts, a Belfast, que la "pòlissa d’assegurança" sobre la frontera d’Irlanda que manté l’acord del Brexit estancat i pendent de l’aprovació del Parlament de Westminster ha de canviar. Amb tot, en una nova demostració de la dificultat de quadrar el cercle amb què s’enfronta, la premier n'ha descartat l’eliminació, alhora que ha refermat la idea que no demanaria l’aprovació de cap pla de divorci de la Unió Europea (UE) que no inclogués una clàusula que refermi el fet que la frontera entre el nord i el sud de l’illa romandrà oberta en tots els casos. Aquestes declaracions podrien reobrir la guerra interna entre els 'tories'. Els durs del partit van demanar la setmana passada explícitament a May que canviés la garantia sobre la frontera de l'illa d'Irlanda.

L’actual garantia de l'acord signat amb la Unió Europea el 25 de novembre ja estableix que, sigui quin sigui el resultat de les negociacions comercials que Londres i Brussel·les han d’obrir quan el Brexit sigui efectiu, en teoria a partir del 29 de març, la frontera no tornarà als dies previs a l’acord de Pau de Divendres Sant (1998), amb duanes i controls que interrompin la lliure circulació de persones i bens.

La d’aquesta tarda de dimarts ha estat la primera intervenció pública en què Theresa May ha afirmat de forma categòrica que la salvaguarda sobre la frontera ha de figurar al pacte de retirada després que també la setmana passada el Parlament aprovés una moció demanant-ne o bé l’eliminació o bé un canvi substancial. En concret, la proposta que va aconseguir una majoria a la cambra apostava per "reemplaçar amb arranjaments alternatius" la dita garantia. Una fórmula molt vaga que, en teoria, podria obrir moltes possibilitats per bé que, a la pràctica, n’hi hagi molt poques a l’abast de May.

Des d’aleshores, però, Brussel·les i els 27 Estats membres han mantingut una posició ferma: l’acord de divorci no es tornarà a obrir ni encara menys es tocarà cap coma del polèmic protocol que ha de definir el futur dels quasi 500 quilòmetres de frontera entre l’Ulster i la república d’Irlanda, l’única terrestre que hi haurà del Regne Unit amb la UE quan el divorci sigui efectiu.

Així, després d’admetre la necessitat d’una garantia sobre la frontera i l’exigència de canviar la que hi ha, i també tenint en compte la negativa de la UE a modificar l’acord ja establert, les opcions que li queden a May per aconseguir l’aprovació del seu pla del Brexit es redueixen molt dràsticament.

Bàsicament en té dues. La primera implicaria la inclusió d’una data límit en què l’esmentada garantia deixés d’aplicar-se; la segona, l’establiment d’un mecanisme unilateral perquè el Regne Unit pogués abandonar el protocol quan ho cregués oportú, i si es donessin unes condicions predeterminades. Totes dues opcions, però, són pràcticament inacceptables per a la Unió Europea.

La mateixa premier ha insinuat en el seu discurs la poca fe que té en les "solucions tecnològiques", opcions que des de sectors durs dels brexiters s’havien apuntat com a vies de sortida a l’actual atzucac.

El viatge de May a Belfast ha estat planificat per Downing Street per donar proves a les diferents comunitats d’Irlanda del Nord del compromís de Londres amb el manteniment d’una frontera oberta. El fet que durant el debat al Parlament de la setmana passada la premier fos la primera defensora de canviar el seu pla, quan fins feia quinze dies havia demanat emfàticament a l’empresariat de la província que defensés l’acord de retirada amb la garantia que ella mateixa havia pactat amb Brussel·les, va desfermar la intranquil·litat en una regió que vol mantenir la pau dels últims vint anys a qualsevol preu, i que veu en el Brexit un factor d’inestabilitat.

D’altra banda, la portaveu oficial de la primera ministra ha informat aaquest dimarts, després de la reunió habitual del govern, que en la trobada que mantindrà May amb Juncker aquest dijous a Brussel·les, li presentarà alternatives a l’actual salvaguarda de la frontera. No va especificar quines, però.