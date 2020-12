Johnson fa marxa enrere en la llei que violava el tractat de divorci del Brexit

Arribem al final del trajecte del Brexit passant per un túnel on, fins aquest dimarts, no s'havia escolat ni un raig de llum. Però el darrer anunci dels negociadors sí que il·lumina lleugerament els últims dies de converses a contrarellotge. Com va suggerir ahir, el premier britànic, Boris Johnson, retira els polèmics articles de la llei de mercat interior que vulneraven l'acord que ell mateix havia signat, i es registra així el primer petit avenç en una negociació que havia quedat enverinada per aquest desafiament.

Els responsables del comitè conjunt Unió Europea-Regne Unit, el viceprensident de la Comissió, Maros Sefcovic, i el canceller del Ducat de Lancaster, Michael Gove, així ho han acordat, i han ratificat que el Protocol d'Irlanda i Irlanda del Nord, que tant va costar pactar a principis d'any, es manté intacte. "És essencial per protegir l'acord de Divendres Sant en totes les seves dimensions mantenir l'estabilitat i la prosperitat a l'illa d'Irlanda", diu un comunicat que han emès de manera conjunta, però amb el segell del govern britànic.

Així doncs, s'ha desencallat un dels esculls de les negociacions. Tal com diu el text, s'ha arribat a una entesa en el control fronterer, tant pel que fa als controls a animals, plantes com productes, però també a la declaració d'exportacions i de productes alimentaris. També s'han aclarit qüestions com la presència europea a Irlanda del Nord perquè hauran de delimitar quins productes poden entrar a territori europeu, l'exempció d'ajuts al sector agrícola i pesquer i, fins i tot, la selecció de persones que han de fer d'àrbitres per a les futures disputes en aquest àmbit des de l'1 de gener.

És per això que es retiren els articles 44, 45 i 47 de la llei de mercat interior, que justament haurien d'aplanar el camí en certa manera per poder arribar a un acord de mínims en l'àmbit comercial. Tot i així, el ministre d'Afers Europeus alemany, Michael Roth, ha afirmat que "no hi ha hagut cap progrés substancial", després de la reunió dels ministres del ram prèvia a la cimera de caps d'estat i de govern de finals d'aquesta setmana.

Tant Sefcovic com el ministre d'Exteriors irlandès, Simon Coveney, han donat la benvinguda a l'acord. Aquest últim s'ha mostrat confiat: "Espero que això aporti una mica de positivitat al moment, necessària per injectar confiança i permetre que progressin les negociacions". "Soc optimista per naturalesa, puc dir que ahir hi va haver una actitud constructiva demostrada per totes dues bandes, [...] estic segur que la presidenta de la Comissió Europea farà tot el que podrà per explorar totes les possibilitats per aconseguir un acord", ha dit Sefcovic.



La notícia, a més, arriba quan s'ha de concretar dia i hora per a la reunió que han de mantenir físicament a Brussel·les Ursula von der Leyen i el mateix Boris Johnson amb la qual s'espera que intentin resoldre l'atzucac en què es troben les negociacions per al post-Brexit, és a dir, per a les relacions que han de mantenir la UE i el Regne Unit després del 31 de desembre.