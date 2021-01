Els candidats a canceller a l’ombra guanyen pes en temps de covid

És temps de pandèmia i això ho canvia tot. Fins i tot pot fer que la Unió Cristianodemòcrata alemanya (CDU) cedeixi i faci el congrés de partit de manera íntegrament digital, malgrat haver-s’hi resistit durant mesos. Però ja no els queda temps per definir la direcció que han de prendre d’ara a les eleccions parlamentàries del 26 de setembre. La cancellera Angela Merkel marxa i el partit no té ni líder ni candidat a canceller. Aquest dissabte els 1.001 delegats connectats en xarxa escolliran qui portarà la batuta de la CDU.

Qui surti escollit d’entre els tres candidats no necessàriament optarà a la cancelleria per als conservadors. En el 33è congrés, que ha començat aquest divendres, l’actual líder i ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), ha subratllat que amb ella el 2018 va començar “l’experiment de separar la posició de canceller de la del líder" dels cristianodemòcrates.

Dos noms a l'alça

La pandèmia ha fet que dos polítics agafin especial rellevància entre els conservadors: el president de la regió federal de Baviera, Markus Söder (que pertany a la CSU, el partit bavarès agermanat amb la CDU), i l’actual ministre de Salut, Jens Spahn. Söder es perfila entre l’opinió pública com a possible candidat a canceller. Fa un any hauria sigut impensable que algú de Baviera optés a governar tot Alemanya, però el covid-19 ha permès a Söder sumar punts pel fet de marcar una línia dura des del principi en la gestió, molt sovint de forma unilateral i avançant-se a les decisions que Merkel ha anat adoptant després de reunir-se amb els presidents regionals.

La pandèmia també ha fet sobresortir l’actual titular de Salut. La biografia de Spahn es va publicar el 2018 i a Alemanya quan es publiquen biografies d’algun polític poc conegut és un senyal que s’estan movent fils per promocionar-lo. Després d’uns primers mesos de presència pública poc encertada, Spahn, de 40 anys, ambiciós, de tarannà conservador i homosexual, es va retirar de la primera línia i va desestimar optar a liderar la CDU. Ara, enmig de la crisi del coronavirus, és a l’epicentre de l’opinió pública, les seves declaracions ressonen arreu i s’alinea amb la gestió de la pandèmia que predica Merkel.

Al congrés dels conservadors, Spahn és el número dos d'un dels candidats, Armin Laschet, actual president de la regió federal del Rin del Nord - Westfàlia. Laschet sap que en aquest congrés té possiblement la carta guanyadora per liderar la CDU, perquè amb el seu duet pot aconseguir aglutinar els dos extrems que ara divideixen el partit: els uns es queixen que han perdut vots davant la ultradreta pel gir socialdemòcrata de Merkel, i els altres volen arreplegar vots dels moderns Verds, que cada cop són menys d’esquerres.

Laschet també ha guanyat popularitat en els temps de pandèmia i no s’ha perdut cap tertúlia de prime time per explicar la seva gestió a la regió. Segons els sondejos dins del partit, Laschet té les mateixes opcions que Norbert Röttgen (25%), el cap de la comissió d’Exteriors del Parlament alemany (Bundestag) i el menys mediàtic dels tres candidats, i el més conservador dels tres segons les enquestes, l’expert en finances Friedrich Merz (que va perdre davant d’AKK en el congrés del 2018), que seria el favorit de les bases (29%). L’exministre de Finances Wolfgang Schäuble, la cara dels programes d’austeritat durant la crisi financera europea, ha dit que el vol.

Spahn ha dit els últims dies que descarta “en aquests moments" l’opció de ser candidat. Però si Laschet passa al davant de la CDU, té vuit mesos per seguir a la primera línia mediàtica i acabar de perfilar-se. Sobretot si acaba guanyant la lluita contra el covid-19 i supera el sotrac de l’inici de la campanya de vacunació al país, que ha tacat la seva imatge de bon gestor de crisis. Entre la població alemanya, el ministre de Salut és popular. Ara bé, potser un congrés celebrat a la primavera, amb les xifres de contagi en descens, li hauria garantit més vots o encara més punts a les enquestes per assegurar el llançament d’una candidatura a la cancelleria.

"Som un partit de centre"

A diferència del 2018, quan Merkel va donar la seva benedicció a l’opció AKK, ara no ha triat preferit. En el seu discurs d'aquest divendres l’obertura del congrés ha insinuat que un polític amb una candidatura ben equilibrada podria ser la millor opció. “Tant la base econòmica com la cohesió social: hem de tenir en compte totes les facetes del nostre repte. Som un partit de centre i això sempre ens ha identificat des dels temps de Konrad Adenauer", ha avisat Merkel.