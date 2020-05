El cicló 'Amphan' deixa almenys 84 morts a l'Índia i Bangladesh

El cicló Amphan, qualificat com a "extremadament sever", ha provocat almenys 84 morts i l'evacuació de tres milions de persones en el seu pas per l'Índia i Bangladesh, segons han informat les autoritats. El cicló, que ja s'està debilitant, es dirigeix ara cap el nord de Bhutan.

El cicló va tocar les costes de la badia de Bengala amb ràfegues de fins a 185 km/h dimecres a la tarda i va devastar diverses àrees de l'est de l'Índia. "No he vist mai una devastació com aquesta en la meva vida. Gairebé el 99% de 24 Parganas, un dels districtes per on va passar el cicló, ha quedat destruït. Els danys que ha patit l'estat són pitjors que els que ha patit a causa del coronavirus", ha afirmat Mamata Banerjee, cap del govern de Bengala, el més afectat pel cicló.

El director de la Força Nacional de Resposta a Desastres índia (NDRF), Randeep Kumar Granota, va confirmar a Efe que en aquest districte "no hi ha electricitat, moltes de les línies i pals elèctrics han caigut i les telecomunicacions tampoc s'han restaurat".

L'aeroport de Calcuta, capital de Bengala, ha quedat parcialment inundat i diverses instal·lacions han quedat completament destruïdes.

Les restriccions a causa del coronavirus, com ara la distància interpersonal, han dificultat les operacions de rescat i han complicat les evacuacions massives, ja que els refugis no s'han pogut utilitzar a plena capacitat.

El cicló també ha impactat violentament el sud-oest de Bangladesh. La majoria de morts s'han produït per l’enfonsament d’habitatges i caigudes d'arbres, segons ha informat a Efe un portaveu del Centre d'Operacions d'Emergències de Salut de Bangladesh, Ayesha Akter. El districte més afectat de Bangladesh és Satkhira, on diverses grans àrees s'han inundat arran de l'enfonsament de diversos dics.