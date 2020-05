El 75è aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial, una celebració confinada

Aquest divendres fa 75 anys de la derrota del nazisme i la fi a la Segona Guerra Mundial, un dels capítols més sagnants de la història amb almenys 40 milions de morts, segons els càlculs més baixos (alguns s'enfilen fins a 70 milions). El Dia de la Victòria, que commemora la capitulació alemanya la nit del 8 de maig del 1945, serveix de recordatori en molts països. Començant per Rússia, molts governs havien organitzat grans actes institucionals. El fet que fos el 75è aniversari atorgava una especial transcendència a l'esdeveniment. Però, un cop més, la crisi sanitària ha passat per davant de la política i cada estat ha hagut d'empescar-se la manera de celebrar la data sense que els ciutadans hagin de sortir de casa.

Rússia

Ajornar la gran desfilada amb milers de soldats, tancs i avions prevista per al 9 de maig a Moscou (en l'horari rus, la signatura de la rendició nazi es va produir oficialment l'endemà) ha sigut un inconvenient per al president, Vladímir Putin, que es va esperar fins a l'últim minut. L'acte, on havia convidat uns quants líders mundials, li havia de servir de bany de masses després que el Tribunal Constitucional del país donés llum verda la reforma que li permetrà perpetuar-se en el poder. No podrà ser. Sigui com sigui, el referèndum ciutadà que ha d'avalar la reforma també s'ha posposat.

Amb 11.231 nous contagis per covid-19 en els últimes 24 hores, ja hi ha un total de 117.160 russos infectats i el país s'ha convertit en el cinquè més afectat per la pandèmia. A més, hi ha tres membres del govern que han donat positiu pel virus. Aquest dijous, segons informa The Moscow Times, la ministra de Cultura, Olga Liubimova, s'ha sumat al ministre de la Construcció, Vladímir Iakúixev, i el primer ministre Mikhaïl Maixustin. Amb aquestes dades a la mà, la celebració del Dia de la Victòria es traduirà en petits actes. La famosa marxa del Regiment Immortal es farà en format telemàtic, segons l' agència de notícies pública russa Tass. A més, informa que Putin farà una ofrena floral a la Flama Eterna a Moscou i es dirigirà a la ciutadania en una compareixença, segons va anunciar el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.

Alemanya

Alemanya recordarà la capitulació incondicional de l'Alemanya nazi, el 8 de maig, pocs dies després de la caiguda de Berlín i el suïcidi d'Adolf Hitler al búnquer de la cancelleria. També ho farà, esclar, en format digital: ja suma 168.162 casos de covid-19 i no es pot permetre convocar actes multitudinaris tot i que ja s'ha començat a relaxar el confinament de la ciutadania.

Enguany el dia 8 és festiu a Berlín de manera excepcional. La capital, que havia d'acollir una gran exposició a l'aire lliure, finalment l'ha cancel·lat. L'únic acte polític consistirà en una ofrena floral al migdia amb la presència de la cancellera Angela Merkel. Amb tot, s'han publicat unes quantes exposicions en línia sobre el tema (accediu-hi aquí i aquí). A més, el 4 de maig passat van obrir els museus, amb la possibilitat de fer-hi alguns actes culturals.

França

L'executiu francès va decretar l'estat d'emergència el 23 de març i treballa per prorrogar-lo encara més temps. El 20 d'abril, de fet, el govern va anunciar que només el president de la República, Emmanuel Macron, aniria a l'Arc de Triomf a fer un petit acte "davant un nombre limitat d'autoritats civils i militars". A més, es faran petites reunions al monument. Amb tot, qualsevol acte estarà tancat al públic.

[ #8mai] Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire #COVID19 et aux mesures de #confinement, @gdarrieussecq indique que les cérémonies du 8 mai se dérouleront selon les modalités suivantes ⤵️ pic.twitter.com/Aj29A66VIJ — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) April 20, 2020

"Per demostrar la seva participació en aquest dia nacional –diu el ministeri de Defensa en un comunicat–, el president de la República demana als francesos i les franceses que ho desitgin que decorin els seus balcons amb els colors nacionals".

Gran Bretanya

Col·locació de corones amb distància social, dos minuts de silenci i una retransmissió del discurs del primer ministre Winston Churchill, que el 9 de maig del 1945 va proclamar a la ràdio la fi de la guerra a Europa, després de sis anys de combats, juntament amb un discurs de la reina (el segon discurs des de l'inici de la pandèmia) a la mateixa hora en què el seu pare, el rei Jordi VI, es va dirigir a la ciutadania fa 75 anys. Són algunes de les activitats que es duran a terme demà a la Gran Bretanya, en què el govern ha animat els ciutadans a seguir la celebració a la BBC, tal com informa avui la mateixa cadena.

Amb aquesta celebració a porta tancada, els britànics rememoraran l'anunci de la fi del conflicte, en què es van produir celebracions espontànies a tot el país. Enguany queda anul·lada la marxa de veterans i les festes als carrers. En canvi, des de la BBC es convidarà els espectadors a brindar des de casa: "Un agraïment als que ens han donat tantes coses". La televisió també oferirà actuacions musicals. A més, es farà una encesa de fanals a Portsmouth per recordar l'experiència de les apagades durant la guerra.