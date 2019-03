Els conservadors europeus debatran l'expulsió del partit d'Orbán

La deriva autoritària del primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, ja fa temps que genera malestar al Partit Popular Europeu. A finals de l'any passat, el mateix president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, anticipava que el Fidesz (partit d'Orbán) "ja no té un lloc al PPE". Però havia resistit fins ara, fins i tot després de veure com l'Eurocambra votava a favor de castigar-lo per la deriva antidemocràtica. Però Orbán ha traspassat la línia vermella, com ha dit en una entrevista aquest dimarts al 'Die Welt' el president del PPE, Joseph Daul. A més, el mateix Daul va avançar que ja són una dotzena de partits de nou països diferents els que han sol·licitat formalment que es debati l'expulsió del Fidesz el 20 de març.

La tensió entre el Fidesz i el PPE ha crescut especialment les últimes setmanes, quan Orbán ha llançat una campanya pública contra la Comissió Europea que ha apuntat directament el seu president, Jean-Claude Juncker. En aquesta campanya informativa, que inclou cartells, anuncis difosos a les xarxes socials i, fins i tot, una carta enviada a tots els ciutadans, s'assegura que Brussel·les està obrint les portes a la immigració, afeblint el poder dels estast per controlar les seves fronteres o concedint visats humanitaris i finançant ONGs.

Juncker i Orbán són tots dos membres del Partit Popular Europeu, que, amb l'inici d'aquesta campanya, han engegat una batalla pública perquè la Comissió Europea va optar la setmana passada per contraatacar amb una altra iniciativa per desmentir les afirmacions d'Orbán. Juncker ha sigut contundent en les seves respostes assegurant que el govern hongarès menteix i manipula i, a més, un portaveu de l'executiu comunitari ja va avisar que estaven preparats per continuar desmentint qualsevol d'aquestes afirmacions si es continuava.

És per això que Daul assegura que s'ha traspassat aquesta línia vermella i que el partit ha decidit debatre l'expulsió del Fidesz el 20 de març. Orbán també ha sigut contundent. Davant els populars crítics que han demanat l'expulsió del seu partit, va dir en una entrevista al diari alemany 'Welt am Sonntag' aquest cap de setmana que són "useful idiots", és a dir 'idiotes inútils', perquè serveixen als interessos de l'esquerra.



Sigui com sigui, el futur Parlament Europeu que sorgeixi després de les eleccions del 26 de maig, es pronostica amb un pes de l'extrema dreta i l'impacte d'una fisura com aquesta dins del PPE per a l'Eurocambra és incerta.