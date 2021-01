Els demòcrates demanen la destitució de Trump per "incitació a la insurrecció"

La urgència que senten demòcrates i alguns republicans per fer fora Donald Trump del càrrec està renyida amb els temps parlamentaris. Quan falten vuit dies perquè Joe Biden prengui el comandament de la Casa Blanca, les opcions de veure Mike Pence com a president per uns dies s'esvaeixen. Ni Pence sembla disposat a invocar la 25a esmena de la Constitució, ni l' impeachment promogut pels demòcrates per "incitació a la insurrecció" arribarà a temps de retirar Trump del poder abans de la fi del seu mandat.

Ningú espera que Trump presenti la dimissió, tot i que com a mínim dos senadors del seu propi partit l'hi han demanat públicament. L'opció de l'esmena requereix que el vicepresident, amb el suport d'una majoria de ministres, anunciï al Congrés que el president està incapacitat per al càrrec. Pence no ha obert la boca des de l'assalt dimecres passat al Capitoli.

Els demòcrates han presentat aquest dilluns una resolució que insta el vicepresident a "convocar i mobilitzar" els principals membres del gabinet de l'administració Trump per "activar" la 25a esmena i "declarar el president Donald Trump incapaç d'executar les tasques del càrrec". La Cambra de Representants no estava en sessió. Per llei, per aprovar-la sense debat, es requereix el consentiment unànime de la cambra. Com estava previst, els republicans han bloquejat el moviment demòcrata i aquest dimarts es durà a debat i votació quan es reprengui l'activitat del ple de la cambra baixa. Si s'aprova la resolució, servirà d'ultimàtum a Mike Pence. Tindrà 24 hores per actuar. Si no ho fa, els demòcrates tiraran endavant el procés de destitució del president.

El primer pas

El primer pas cap a l' impeachment, doncs, ha arribat amb el registre al Congrés de l'únic article que els demòcrates han acordat presentar contra Trump. Al document s'hi pot llegir que el president "va posar en greu perill la seguretat dels Estats Units i les seves institucions". S'hi argumenta igualment que "si se li permet continuar al càrrec, continuarà sent una amenaça per a la seguretat nacional, la democràcia i la Constitució". Entre altres proves, els demòcrates es remeten a les declaracions que Donald Trump va fer durant el míting previ a l'assalt del Capitoli, en què va advertir als seus seguidors: "Si no lluiteu amb totes les vostres forces, mai més tindreu un país".

En la resolució es fa referència també a les pressions a les quals el president va sotmetre el secretari d'Estat de Geòrgia dies abans per telèfon perquè li "trobés" vots amb els quals revertir els resultats dels comicis del 3 de novembre.

El panorama -i l'agenda- és el següent. Està previst que la Cambra de Representants pugui votar ja dimecres. Els demòcrates tenen garantit prou suport per aprovar l'article amb què acusen Trump. El judici polític se celebraria més endavant al Senat. Com que no té sessió fins al 19 de gener -un dia abans de la presa de possessió de Biden-, sigui quin sigui el desenllaç de l' impeachment no servirà per fer Trump fora del càrrec. Sí que serviria, probablement, per impedir que el 2024 torni a presentar-se a la presidència. I, segur, perquè Trump es converteixi en l'únic mandatari de la història dels EUA que afronta dos processos de destitució.

Parla Melania Trump

Mentrestant, qui ha trencat el seu silenci és Melania Trump. En un comunicat emès aquest dilluns, l'esposa del president diu que "condemna totalment la violència" dels seguidors del seu marit. Això sí, ho fa després de qualificar de "vergonyós" que "al voltant d'aquests tràgics esdeveniments hi hagi hagut xafarderies, atacs personals injustificats i acusacions falses i enganyoses contra mi". Tot i que la primera dama no aclareix a què es refereix, la CNN informava que mentre tenia lloc l'assalt al Congrés, dimecres, l'esposa de Trump supervisava una sessió fotogràfica dins de la Casa Blanca. Una sessió que Melania no hauria abandonat quan es va assabentar del setge de la torba trumpista al Capitoli. Hores després, la seva cap de gabinet, Stephanie Grisham, va presentar la dimissió.

L'única referència al president en tot el comunicat és: "Vull agrair als milions de nord-americans que ens han donat suport al meu marit i a mi en els últims quatre anys". En el text, Melania Trump recepta una solució per als problemes del país: " Unir-nos, trobar allò que tenim en comú i ser el tipus de persones amables i fortes que sé que som".

El document, difós a la web de la Casa Blanca, conté diverses frases literalment calcades a les que la primera dama va dir en el seu discurs de suport a Donald Trump durant la convenció republicana del passat mes d'agost.

I mentre el país descompta els dies de presidència de Trump, Washington es fortifica. Fins a 15.000 membres de la Guàrdia Nacional podrien arribar a desplegar-se en els dies previs a la presa de possessió de Joe Biden. El centre de la capital estarà pràcticament tancat a partir de dimecres, en un avançament dels protocols de seguretat previstos per al 20 de gener, tal com ha ordenat aquest dilluns el departament de Seguretat Nacional. Tot això després que s'hagi conegut que un butlletí intern de l’FBI adverteix que, a partir del pròxim cap de setmana, s'esperen manifestacions armades davant dels Capitolis dels cinquanta estats. També, i de nou, al Capitoli de la capital.